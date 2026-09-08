Fótbolti

Haaland sýndi enga miskun og sótti stigin þrjú í Portúgal

Aron Guðmundsson skrifar
Haaland skoraði bæði mörk Manchester City í kvöld og lenti svo í útistöðum við Pablo Rosario, leikmann FC Porto og fengu báðir gult spjald að launum.
Haaland skoraði bæði mörk Manchester City í kvöld og lenti svo í útistöðum við Pablo Rosario, leikmann FC Porto og fengu báðir gult spjald að launum. Vísir/Getty

Erling Haaland skoraði bæði mörk Manchester City í 2-0 útisigri liðsins gegn Porto í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Á sama tíma hafði Dortmund betur gegn Villarreal í miklum markaleik.

Fyrri hálfleikurinn í leik Porto og Manchester City bauð ekki upp á mörk en strax á upphafsmínútum seinni hálfleiksins mætti Haaland almennilega til leiks og skallaði boltann í netið af stuttu færi eftir stoðsendingu frá nýja leikmanni City, Enzo Fernandez.

Það var síðan í uppbótartíma venjulegs leiktíma sem Haaland gulltryggði 2-0 sigur Manchester City með skoti frá miðjum vítateig Porto eftir stoðsendingu frá Ait-Nouri. 

2-0 sigur Manchester City staðreynd. Liðið heldur áfram að raða inn sigrum í upphafi tímabils undir stjórn Enzo Maresca.

Á sama tíma í Þýskalandi hafði Borussia Dortmund betur gegn Villarreal frá Spáni. Lokatölur þar urðu 3-2 Dortmund í vil. Dortmund leiddi 3-1 þegar komið var fram í uppbótartíma. Serhou Guirassy, leikmaður liðsins, varð þá fyrir því óláni að koma boltanum í eigið net. Staðan því orðin 3-2 en nær komst Villarreal ekki.

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