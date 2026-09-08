Haaland sýndi enga miskun og sótti stigin þrjú í Portúgal Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 21:10 Haaland skoraði bæði mörk Manchester City í kvöld og lenti svo í útistöðum við Pablo Rosario, leikmann FC Porto og fengu báðir gult spjald að launum. Vísir/Getty Erling Haaland skoraði bæði mörk Manchester City í 2-0 útisigri liðsins gegn Porto í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Á sama tíma hafði Dortmund betur gegn Villarreal í miklum markaleik. Fyrri hálfleikurinn í leik Porto og Manchester City bauð ekki upp á mörk en strax á upphafsmínútum seinni hálfleiksins mætti Haaland almennilega til leiks og skallaði boltann í netið af stuttu færi eftir stoðsendingu frá nýja leikmanni City, Enzo Fernandez. Það var síðan í uppbótartíma venjulegs leiktíma sem Haaland gulltryggði 2-0 sigur Manchester City með skoti frá miðjum vítateig Porto eftir stoðsendingu frá Ait-Nouri. 2-0 sigur Manchester City staðreynd. Liðið heldur áfram að raða inn sigrum í upphafi tímabils undir stjórn Enzo Maresca. Á sama tíma í Þýskalandi hafði Borussia Dortmund betur gegn Villarreal frá Spáni. Lokatölur þar urðu 3-2 Dortmund í vil. Dortmund leiddi 3-1 þegar komið var fram í uppbótartíma. Serhou Guirassy, leikmaður liðsins, varð þá fyrir því óláni að koma boltanum í eigið net. Staðan því orðin 3-2 en nær komst Villarreal ekki. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Manchester City Fótbolti Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Enski boltinn Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Fótbolti Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskun og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjá meira