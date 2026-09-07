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mánudagur 7. september 2026
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Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
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Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
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Menning
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Fótbolti
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Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
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Breiðablik
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Hvað veistu um...?
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Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
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Krakkatían
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Tíska og hönnun
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