Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 21:02 Hákon Arnar í baráttunni í leik kvöldsins Vísir/Getty Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson og liðsfélagar hans í Lille þurftu að sætta sig við 3-2 tap gegn Real Betis á heimavelli í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Lille komst í tvígang yfir í leik dagsins. Fyrst í stöðunni 1-0 og síðan í stöðunni 2-1 með mörkum frá Ayese Ueda og Alexsandro Ribeiro en í bæði skiptin tókst Marc Bartra að jafna metin. Leikar stóðu jafnir 2-2 á 53. mínútu þegar að lærisveinn Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu, Troy Parrott tókst að finna sigurmarkið fyrir Real Betis sem vann því magnaðan endurkomusigur og byrjar Meistaradeildina af krafti. Hákon Arnar var í byrjunarliði Lille sem fyrr og spilaði allan leikinn. Lille fer næst til Norður-Lundúna í Meistaradeildinni og mætir ríkjandi Englandsmeisturum Arsenal á Emirates leikvanginum þann 13. október. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Íslendingar erlendis Franski boltinn Spænski boltinn