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Súr endir á Meistara­deildar­kvöldi Há­konar og Lil­le

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Arnar í baráttunni í leik kvöldsins
Hákon Arnar í baráttunni í leik kvöldsins Vísir/Getty

Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson og liðsfélagar hans í Lille þurftu að sætta sig við 3-2 tap gegn Real Betis á heimavelli í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld.

Lille komst í tvígang yfir í leik dagsins. Fyrst í stöðunni 1-0 og síðan í stöðunni 2-1 með mörkum frá Ayese Ueda og Alexsandro Ribeiro en í bæði skiptin tókst Marc Bartra að jafna metin.

Leikar stóðu jafnir 2-2 á 53. mínútu þegar að lærisveinn Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu, Troy Parrott tókst að finna sigurmarkið fyrir Real Betis sem vann því magnaðan endurkomusigur og byrjar Meistaradeildina af krafti.

Hákon Arnar var í byrjunarliði Lille sem fyrr og spilaði allan leikinn.

Lille fer næst til Norður-Lundúna í Meistaradeildinni og mætir ríkjandi Englandsmeisturum Arsenal á Emirates leikvanginum þann 13. október. 

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