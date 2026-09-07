Fótbolti

Daníel Tristan sáttur eftir að sam­keppnin fór til Noregs

Sindri Sverrisson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen vonast eftir fleiri mínútum nú þegar helsti framherji Malmö í sumar er farinn til Noregs.
Daníel Tristan Guðjohnsen vonast eftir fleiri mínútum nú þegar helsti framherji Malmö í sumar er farinn til Noregs. Getty/Michael Campanella

Ekkert varð af því að landsliðsframherjinn Daníel Tristan Guðjohnsen færi frá Malmö í síðasta mánuði eins og útlit var fyrir. Hann kveðst þó sáttur við sína stöðu núna.

Daníel var einn af markahæstu mönnum Malmö í fyrra og skoraði þá fimm mörk í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Í ár hefur hann aðeins fengið einn deildarleik í byrjunarliði, og tíu leiki sem varamaður, eftir að hafa orðið undir í samkeppni við norska framherjann Erik Botheim.

Ekki bætti svo úr skák þegar Malmö fékk framherjann Diego García frá Leganés á Spáni í ágúst og var Daníel sagður á leið að láni til þýska félagsins Arminia Bielefeld, og hafði mikinn áhuga á því. Hann beið í óvissu þar til að félagaskiptaglugginn lokaðist í síðustu viku en á endanum var það Botheim sem var seldur, til norsku meistaranna í Viking, og þar með ætti að opnast tækifæri fyrir Daníel til að sýna sig og sanna.

„Það er ljóst að það hefur mikið gengið á. Maður vissi ekki hvað myndi gerast og tók bara einn dag í einu. Maður einbeitir sér bara að því liði sem maður er í,“ sagði Daníel við Fotbollskanalen í Svíþjóð.

Daníel virðist hafa staðið til boða að yfirgefa Malmö á lokadegi félagaskiptagluggans:

„Já, það má segja það. En ég er ekki að hugsa um það núna. Ég verð hérna og einbeiti mér að því, og geri mitt besta á hverjum degi.

Fyrir nokkrum vikum leit þetta vel út [með Bielefeld] en núna höfum við selt Erik svo við Diego erum bara eftir. Það gefur mér færi á fleiri mínútum. Mér líður vel hérna núna,“ sagði Daníel.

Þeir Garcia berjast um stöðu í byrjunarliðinu en ná líka vel saman utan vallar. Daníel ólst upp á Spáni þar sem Eiður Smári pabbi hans lék með Barcelona.

„Við [Garcia] tölum mikið saman á spænsku og höfum um margt að ræða sem tengist Madrid,“ sagði Daníel sem var í akademíu Real Madrid á árunum 2019-2022.

Næsti leikur Malmö er í dag þegar liðið tekur á móti AIK í leik tveggja stórliða sem nú sitja í 7. og 6. sæti, þegar tíu umferðir eru eftir.

Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið