Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sindri Sverrisson skrifar 7. september 2026 12:17 Daníel Tristan Guðjohnsen vonast eftir fleiri mínútum nú þegar helsti framherji Malmö í sumar er farinn til Noregs. Getty/Michael Campanella Ekkert varð af því að landsliðsframherjinn Daníel Tristan Guðjohnsen færi frá Malmö í síðasta mánuði eins og útlit var fyrir. Hann kveðst þó sáttur við sína stöðu núna. Daníel var einn af markahæstu mönnum Malmö í fyrra og skoraði þá fimm mörk í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Í ár hefur hann aðeins fengið einn deildarleik í byrjunarliði, og tíu leiki sem varamaður, eftir að hafa orðið undir í samkeppni við norska framherjann Erik Botheim. Ekki bætti svo úr skák þegar Malmö fékk framherjann Diego García frá Leganés á Spáni í ágúst og var Daníel sagður á leið að láni til þýska félagsins Arminia Bielefeld, og hafði mikinn áhuga á því. Hann beið í óvissu þar til að félagaskiptaglugginn lokaðist í síðustu viku en á endanum var það Botheim sem var seldur, til norsku meistaranna í Viking, og þar með ætti að opnast tækifæri fyrir Daníel til að sýna sig og sanna. „Það er ljóst að það hefur mikið gengið á. Maður vissi ekki hvað myndi gerast og tók bara einn dag í einu. Maður einbeitir sér bara að því liði sem maður er í,“ sagði Daníel við Fotbollskanalen í Svíþjóð. Daníel virðist hafa staðið til boða að yfirgefa Malmö á lokadegi félagaskiptagluggans: „Já, það má segja það. En ég er ekki að hugsa um það núna. Ég verð hérna og einbeiti mér að því, og geri mitt besta á hverjum degi. Fyrir nokkrum vikum leit þetta vel út [með Bielefeld] en núna höfum við selt Erik svo við Diego erum bara eftir. Það gefur mér færi á fleiri mínútum. Mér líður vel hérna núna,“ sagði Daníel. Þeir Garcia berjast um stöðu í byrjunarliðinu en ná líka vel saman utan vallar. Daníel ólst upp á Spáni þar sem Eiður Smári pabbi hans lék með Barcelona. „Við [Garcia] tölum mikið saman á spænsku og höfum um margt að ræða sem tengist Madrid,“ sagði Daníel sem var í akademíu Real Madrid á árunum 2019-2022. Næsti leikur Malmö er í dag þegar liðið tekur á móti AIK í leik tveggja stórliða sem nú sitja í 7. og 6. sæti, þegar tíu umferðir eru eftir. Sænski boltinn Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Versti stjóri Bretlandseyja? Enski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu Fótbolti Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Enski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Versti stjóri Bretlandseyja? Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Sjá meira