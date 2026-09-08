Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld

Hákon Arnar Haraldsson hefur svo sannarlega heillað nýja þjálfarann sinn hjá Lille og er eflaust ætlað stórt hlutverk í kvöld þegar franska liðið tekur á móti Real Betis í fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu.
Eftir að hafa hjálpað pabba sínum, Carlo Ancelotti, með brasilíska landsliðið á HM í sumar hóf Davide Ancelotti að þjálfa sitt nýja lið Lille. Leikurinn í kvöld verður fyrsti leikur Davide í keppninni sem pabbi hans hefur unnið svo oft.
Ljóst er að Ancelotti yngri hefur hrifist mjög af framgöngu Hákonar í upphafi tímabils – ekki bara marksins glæsilega gegn PSG og gæða í sendingum og pressu heldur orkunnar miklu sem Skagamaðurinn leggur í alla leiki eins og Íslendingar ættu að vita.
„Hann er leikmaður sem ég þarf ekki að ýta á eftir því hann er mjög kappsamur. Hann er með svo rosalega mikla orku. Hann er alltaf alveg útkeyrður í lok leikja. Ég er virkilega ánægður með að hafa hann,“ sagði Davide Ancelotti samkvæmt Eurosport í Frakklandi.
Hákon skoraði tvö mörk í sex leikjum í Meistaradeildinni á þarsíðustu leiktíð, gegn Sturm Graz og Dortmund, og lét þá til að mynda einnig ljós sitt skína í erfiðum leik gegn Liverpool á Anfield.
Hákon skoraði níu mörk og átti sjö stoðsendingar í 46 leikjum á síðustu leiktíð en átti líka kafla um mitt tímabil þar sem hann lék fimmtán leiki í röð án þess að skora, og átti bara tvær stoðsendingar, í bikarkeppninni.
„Ég er hérna til að hjálpa honum að bæta sig og styðja við feril sem á eftir að verða stórkostlegur. Ég er nú þegar hæstánægður með stöðuna á honum. Auðvitað reynum við alltaf að gera betur en hann er líka fyrsti maður til að reyna að bæta sig,“ sagði Ancelotti.
Lille og Real Betis mætast klukkan 19 á Sýn Sport 3 en á sama tíma mætast Real Madrid og Inter, Dortmund og Villarreal, og Porto og Manchester City. Að vanda er fylgst með öllum leikjum samtímis í Meistaradeildarmessunni á Sýn Sport.