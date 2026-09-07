Daníel Tristan Guðjohnsen fékk tækifæri í byrjunarliði Malmö í kvöld eftir að hafa verið nálægt því að fara frá liðinu til Þýskalands á dögunum.
Daníel var í byrjunarliði Malmö gegn AIK í sænsku úrvalsdeildinni í kvöld en leiknum lauk með markalausu jafntefli.
Var þetta annar byrjunarliðsleikur Daníels á tímabilinu með Malmö en hann spilaði 65 mínútur í kvöld.
Í viðtali sem birtist í sænska miðlinum Fotbollskanalen fyrr í dag sagði Daníel frá því að hann hefði verið nálægt því að ganga í raðir Arminia Bielefeld í Þýskalandi.
„Það gerðist margt þessa daga. Ég vissi í raun ekki hvað myndi gerast. Þurfti bara að taka stöðuna dag frá degi,“ sagði Daníel meðal annars í samtali við Fotbollskanalen.
Þó svo að ekki hafi orðið af félagskiptum hans er Daníel ánægður í herbúðum Malmö.