Fótbolti

Hjarta­að­gerð McTominay gekk vel

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Scott McTominay er á góðum batavegi.
Scott McTominay er á góðum batavegi. vísir/getty

Skoski landsliðsmaðurinn Scott McTominay lagðist undir hnífinn í morgun vegna hjartavandamála.

Skotinn var að glíma við gáttaflökt og þurfti því að gangast undir minniháttar aðgerð.

Forráðamenn Napoli segja að aðgerðin hafi heppnast fullkomlega.

McTominay mun þurfa að hvíla næstu tvær vikurnar en svo ætti honum að vera óhætt að mæta aftur til æfinga. Napoli vonast til þess að sjá hann inn á vellinum í byrjun október.

Skotinn kröftugi hefur verið á mála hjá Napli síðan 2024 er hann var seldur þangað frá Man. Utd. Hann er búinn að spila 69 leiki fyrir félagið og skora 22 mörk.

Hann var valinn besti leikmaður Serie A tímabilið 2024/25 er Napoli varð ítalskur meistari.

Ítalski boltinn

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