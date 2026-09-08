Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Henry Birgir Gunnarsson skrifar 8. september 2026 14:16 Scott McTominay er á góðum batavegi. vísir/getty Skoski landsliðsmaðurinn Scott McTominay lagðist undir hnífinn í morgun vegna hjartavandamála. Skotinn var að glíma við gáttaflökt og þurfti því að gangast undir minniháttar aðgerð. Forráðamenn Napoli segja að aðgerðin hafi heppnast fullkomlega. McTominay mun þurfa að hvíla næstu tvær vikurnar en svo ætti honum að vera óhætt að mæta aftur til æfinga. Napoli vonast til þess að sjá hann inn á vellinum í byrjun október. Skotinn kröftugi hefur verið á mála hjá Napli síðan 2024 er hann var seldur þangað frá Man. Utd. Hann er búinn að spila 69 leiki fyrir félagið og skora 22 mörk. Hann var valinn besti leikmaður Serie A tímabilið 2024/25 er Napoli varð ítalskur meistari. Ítalski boltinn Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Fótbolti Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Hafa ekki enn fengið útskýringu á því af hverju Balogun fékk að spila Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Versti stjóri Bretlandseyja? Sjá meira