Fótbolti

Fer frá Hlíðar­enda til Molde

Sindri Sverrisson skrifar
Sóley Edda Ingadóttir er á leið til Noregs í atvinnumennsku.
Sóley Edda Ingadóttir er á leið til Noregs í atvinnumennsku. ValurFC/Toggipop

Unglingalandsliðskonan Sóley Edda Ingadóttir er á förum til norska úrvalsdeildarfélagsins Molde frá knattspyrnuliði Vals, eftir tveggja ára dvöl að Hlíðarenda.

Sóley Edda, sem er aðeins 18 ára gömul, verður þar með liðsfélagi landsliðskonunnar Amöndu Andradóttur hjá Molde sem er í 7. sæti af 12 liðum í norsku úrvasldeildinni.

Sóley Edda er uppalin hjá Stjörnunni en kom til Vals í desember 2024, eftir að hafa þá þegar spilað sitt fyrsta tímabil í efstu deild, og hefur verið í stóru hlutverki hjá Valsliðinu.

Hún á auk þess að baki 35 leiki fyrir yngri landslið Íslands og var í byrjunarliðinu í öllum þremur leikjunum í lokakeppni EM U19-landsliða í sumar.

„Við erum virkilega ánægð fyrir hönd Sóleyjar og teljum þetta frábært tækifæri fyrir hana. Sóley hefur staðið sig mjög vel hjá Val og þroskast mikið undanfarin 2 ár og á þetta sannarlega skilið. Til hamingju Sóley og gangi þér vel,“ segir Gareth Owen, yfirmaður knattspyrnumála Vals, á samfélagsmiðlum félagsins.

Sóley Edda var ekki í leikmannahópi Vals í gær þegar liðið kom sér úr fallsæti með 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík suður með sjó. Hún hefur leikið sautján leiki í Bestu deildinni í sumar, þar af 13 í byrjunarliði.

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