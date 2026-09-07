Fer frá Hlíðarenda til Molde Sindri Sverrisson skrifar 7. september 2026 13:04 Sóley Edda Ingadóttir er á leið til Noregs í atvinnumennsku. ValurFC/Toggipop Unglingalandsliðskonan Sóley Edda Ingadóttir er á förum til norska úrvalsdeildarfélagsins Molde frá knattspyrnuliði Vals, eftir tveggja ára dvöl að Hlíðarenda. Sóley Edda, sem er aðeins 18 ára gömul, verður þar með liðsfélagi landsliðskonunnar Amöndu Andradóttur hjá Molde sem er í 7. sæti af 12 liðum í norsku úrvasldeildinni. Sóley Edda er uppalin hjá Stjörnunni en kom til Vals í desember 2024, eftir að hafa þá þegar spilað sitt fyrsta tímabil í efstu deild, og hefur verið í stóru hlutverki hjá Valsliðinu. Hún á auk þess að baki 35 leiki fyrir yngri landslið Íslands og var í byrjunarliðinu í öllum þremur leikjunum í lokakeppni EM U19-landsliða í sumar. „Við erum virkilega ánægð fyrir hönd Sóleyjar og teljum þetta frábært tækifæri fyrir hana. Sóley hefur staðið sig mjög vel hjá Val og þroskast mikið undanfarin 2 ár og á þetta sannarlega skilið. Til hamingju Sóley og gangi þér vel,“ segir Gareth Owen, yfirmaður knattspyrnumála Vals, á samfélagsmiðlum félagsins. Sóley Edda var ekki í leikmannahópi Vals í gær þegar liðið kom sér úr fallsæti með 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík suður með sjó. Hún hefur leikið sautján leiki í Bestu deildinni í sumar, þar af 13 í byrjunarliði. Norski boltinn Valur Besta deild kvenna Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Heiðruðu þjóðarmorðingja fyrir leik Sport Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Versti stjóri Bretlandseyja? Enski boltinn Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu Fótbolti Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Fótbolti Fleiri fréttir Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Versti stjóri Bretlandseyja? Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Sjá meira