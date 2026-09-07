Belgíska knattspyrnusambandið hefur enn ekki fengið greinileg svör hvers vegna Folarin Balogun fékk að leika gegn Belgíu á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar. Belgía hefur beðið um að fjallað verði um málið á næsta FIFA fundi.
Eitt umdeildasta atvik heimsmeistaramótsins í fótbolta var þegar banni Folarin Balogun var aflétt fyrir leik gegn Belgíu. Hann fékk rautt spjald í leiknum á undan og hefði átt að vera í leikbanni gegn Belgíu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði samband við Gianni Infantino, forseta FIFA, og var leikbann Balogun gert skilorðsbundið sem leyfði honum að spila mikilvægan leik gegn Belgíu í 16-liða úrslitum.
Belgía endaði á því að vinna leikinn örugglega 4-1 en þrátt fyrir það vill belgíska knattspyrnusambandið fá útskýringu á því að bannið hafi verið gert skilorðsbundið. Leikbann Balogun var það eina á mótinu sem fékk slíkan dóm. Hingað til hefur sambandið ekki enn fengið svör við því hvers vegna Balogun fékk að spila gegn þeim.
Folarin Balogun tók það skýrt fram að hann átti engan hlut í því að aflétta sínu banni.
Einnig vill belgíska knattspyrnusambandið skoða verkferla FIFA með afléttingu bannsins svo hægt verði að gera ráð fyrir svipuðu atviki í framtíðinni. Á sama tíma tekur belgíska knattspyrnusambandið fram að það ætlar ekki að styðja Gianni Infantino í komandi kosningum fyrir forseta FIFA.
Belgíska sambandið segir tvennar ástæður vera fyrir því að styðja ekki Infantino. Bæði aflétting bannsins á Balogun og tillaga Infantino um að selja heimsmeistaramótið til einkafjárfesta.