Fótbolti

Fyrsti sigur Aston Villa á tíma­bilinu kom í Meistara­deildinni

Aron Guðmundsson skrifar
John McGinn fagnar fyrsta marki Aston Villa í kvöld
John McGinn fagnar fyrsta marki Aston Villa í kvöld Vísir/Getty

Aston Villa er komið á sigurbraut á yfirstandandi tímabili eftir sigur í markaleik gegn Club Brugge á útivelli í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Lokatölur urðu 3-2 sigur Aston Villa.

Það hafði gengið illa hjá lærisveinum Unai Emery í liði Aston Villa að landa sigri til þessa á tímabilinu en í kvöld byrjaði liðið vel með marki strax á 11. mínútu frá Skotanum John McGinn.

Forysta Aston Villa entist hins vegar ekki lengi því aðeins um átta mínútum eftir mark McGinn var Hugo Vetlesen búinn að jafna metin fyrir heimamenn með marki eftir stoðsendingu Jan Virgili. 

Markið sló Aston Villa menn hins vegar ekki út af laginu því þeir svöruðu marki Club Brugge nánast strax með öðru marki sínu á 22. mínútu frá Emiliano Buendia. 

Nicolas Jackson skoraði svo sitt fyrsta mark fyrir Aston Villa skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks eftir stoðsendingu Pau Torres og stóðu leikar 3-1 í hálfleik fyrir Aston Villa. 

Heimamenn í Club Brugge klóruðu í bakkann með marki úr vítaspyrnu frá Nicoló Tresoldi á 61. mínútu en nær komust þeir ekki.

Lokatölur 3-2 sigur Aston Villa, kærkominn sigur í meira lagi fyrir Unai Emery og hans menn. 

Á sama tíma í Grikklandi hafði AEK betur gegn LASK Linz frá Austurríki Razvn Marin skoraði eina mark leiksins fyrir AEK beint úr aukaspyrnu í fyrri hálfleik og þar við sat. 

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Aston Villa FC

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