Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 18:39 John McGinn fagnar fyrsta marki Aston Villa í kvöld Vísir/Getty Aston Villa er komið á sigurbraut á yfirstandandi tímabili eftir sigur í markaleik gegn Club Brugge á útivelli í fyrstu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Lokatölur urðu 3-2 sigur Aston Villa. Það hafði gengið illa hjá lærisveinum Unai Emery í liði Aston Villa að landa sigri til þessa á tímabilinu en í kvöld byrjaði liðið vel með marki strax á 11. mínútu frá Skotanum John McGinn. Forysta Aston Villa entist hins vegar ekki lengi því aðeins um átta mínútum eftir mark McGinn var Hugo Vetlesen búinn að jafna metin fyrir heimamenn með marki eftir stoðsendingu Jan Virgili. Markið sló Aston Villa menn hins vegar ekki út af laginu því þeir svöruðu marki Club Brugge nánast strax með öðru marki sínu á 22. mínútu frá Emiliano Buendia. Nicolas Jackson skoraði svo sitt fyrsta mark fyrir Aston Villa skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks eftir stoðsendingu Pau Torres og stóðu leikar 3-1 í hálfleik fyrir Aston Villa. Heimamenn í Club Brugge klóruðu í bakkann með marki úr vítaspyrnu frá Nicoló Tresoldi á 61. mínútu en nær komust þeir ekki. Lokatölur 3-2 sigur Aston Villa, kærkominn sigur í meira lagi fyrir Unai Emery og hans menn. Á sama tíma í Grikklandi hafði AEK betur gegn LASK Linz frá Austurríki Razvn Marin skoraði eina mark leiksins fyrir AEK beint úr aukaspyrnu í fyrri hálfleik og þar við sat. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Aston Villa FC Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Fótbolti Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Hafa ekki enn fengið útskýringu á því af hverju Balogun fékk að spila Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjá meira