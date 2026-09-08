Andreas Hellum, framherji Lyn í Noregi, fékk útrás fyrir mikinn pirring yfir dómurum og vallaraðstæðum þegar hann var spurður út í vítadóm Sigurðar Hjartar Þrastarsonar í leik á sunnudaginn.
Það var íslenskur bragur á 1-1 jafntefli Lyn við Egersund í norsku 1. deildinni í fótbolta. Hinrik Harðarson skoraði nefnilega mark gestanna frá Egersund, úr vítaspyrnu sem Sigurður dæmdi.
Sigurður, sem þykir einn besti dómari Bestu deildarinnar, sá um að dæma leikinn vegna norræns samstarfs þar sem dómarar fara á milli landa til að dæma.
Í viðtali við TV 2 var Hellum spurður út í íslenska dómarann, og hvort að „starfsþjálfunarverkefnið“ væri svolítið pirrandi, en hellti þá úr skálum reiði sinnar:
Kan du gi meg et eksempel på å snakke rett fra levra? pic.twitter.com/C5bhsXWrLF— Espensen (@Espen____) September 7, 2026
Kan du gi meg et eksempel på å snakke rett fra levra? pic.twitter.com/C5bhsXWrLF
„Þeir eru jafn ömurlegir þessir norsku dómarar,“ sagði Hellum áður en hann beindi spjótum sínum að heimavelli félagsins síns:
„Völlurinn er ömurlegur, auðvitað. Eftir að hafa aldrei verið jafn góður og í síðasta heimaleik þá er hann næstum því sá versti á árinu aftur í dag, svo það er náttúrulega frábært.
Við fáum ekki einu sinni að æfa hérna daginn fyrir leik því það var eitthvað drasl hérna í gær, svo það er bara... Þetta er búið að vera svona alveg síðan ég kom og þetta mun örugglega halda svona áfram í mörg ár í viðbót. Þar sem við erum ekki í forgangi, svo þá... Það er ekkert hægt að gera í því,“ sagði Hellum.
Þess má geta að fleiri Íslendingar komu við sögu í leiknum því Þorlákur Brexi Baxter, nýkominn til Egersund frá Keflavík, kom inná sem varamaður á 80. mínútu.