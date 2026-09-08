Fótbolti

Mourinho fékk úðara að gjöf

Andri Broddason skrifar
Jose Mourinho fagnaði sigrinum á Barcelona innilega þegar hann var þjálfari Inter Milan.
Jose Mourinho fagnaði sigrinum á Barcelona innilega þegar hann var þjálfari Inter Milan. Michael Regan/Getty Images

Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, fékk úðara að gjöf sem tákn um velvild frá ítölskum blaðamanni. Það er vitnun í þegar Inter Milan sló út Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu árið 2010 þegar hann var þjálfari Inter.

Meistaradeild Evrópu hefur göngu sína í kvöld og á Real Madrid, sem er sigursælasta lið keppninnar, leik í kvöld gegn Inter Milan. Jose Mourinho náði því afreki að vinna Meistaradeildina með Inter Milan og hefur eftir það alltaf verið mikils metinn á Ítalíu.

Mourinho hefur þó ekki unnið Meistaradeildina með Real Madrid en hann er að þjálfa liðið aftur eftir að hafa einnig gert það á árunum 2010-2013. Þrátt fyrir að Mourinho sé að mæta sínu gamla félagi er enn velvild milli hans og Inter.

Árið 2010 vann Inter Milan Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti síðan árið 1965 og stöðvaði Mourinho því langa bið eftir titlinum. Eitt frægasta augnablik þess tímabils kom þegar Inter sló Barcelona úr leik í undanúrslitum á Camp Nou, heimavelli Barcelona.

Mourinho fagnaði innilega með sínum leikmönnum eftir leikinn úti á velli sem var eitthvað sem Barcelona hafði engan áhuga á að sjá. Þá ákvað Barcelona að kveikja á vökvunarkerfi vallarins og fagnaði Mourinho innilega með liði sínu í bleytunni.

Á blaðamannafundi fyrir leikinn í kvöld gegn Inter gaf ítalskur blaðamaður honum úðara sem tákn um velvild eftir þetta sögufræga augnablik.

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