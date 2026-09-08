Mourinho fékk úðara að gjöf

Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, fékk úðara að gjöf sem tákn um velvild frá ítölskum blaðamanni. Það er vitnun í þegar Inter Milan sló út Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu árið 2010 þegar hann var þjálfari Inter.
Meistaradeild Evrópu hefur göngu sína í kvöld og á Real Madrid, sem er sigursælasta lið keppninnar, leik í kvöld gegn Inter Milan. Jose Mourinho náði því afreki að vinna Meistaradeildina með Inter Milan og hefur eftir það alltaf verið mikils metinn á Ítalíu.
Mourinho hefur þó ekki unnið Meistaradeildina með Real Madrid en hann er að þjálfa liðið aftur eftir að hafa einnig gert það á árunum 2010-2013. Þrátt fyrir að Mourinho sé að mæta sínu gamla félagi er enn velvild milli hans og Inter.
Árið 2010 vann Inter Milan Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti síðan árið 1965 og stöðvaði Mourinho því langa bið eftir titlinum. Eitt frægasta augnablik þess tímabils kom þegar Inter sló Barcelona úr leik í undanúrslitum á Camp Nou, heimavelli Barcelona.
Mourinho fagnaði innilega með sínum leikmönnum eftir leikinn úti á velli sem var eitthvað sem Barcelona hafði engan áhuga á að sjá. Þá ákvað Barcelona að kveikja á vökvunarkerfi vallarins og fagnaði Mourinho innilega með liði sínu í bleytunni.
Jose Mourinho getting gifted a sprinkler during his Champions League press conference was not on our bingo card 😅 pic.twitter.com/RoyIc4zbGQ— Sky Sports (@SkySports) September 8, 2026
Jose Mourinho getting gifted a sprinkler during his Champions League press conference was not on our bingo card 😅 pic.twitter.com/RoyIc4zbGQ
Á blaðamannafundi fyrir leikinn í kvöld gegn Inter gaf ítalskur blaðamaður honum úðara sem tákn um velvild eftir þetta sögufræga augnablik.