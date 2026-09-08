Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 20:55 Real Madrid snýr aftur í Meistaradeild Evrópu. EPA/CHEMA MOYA Real Madrid hóf deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á 2-1 sigri gegn Inter þegar liðin mættust á Santiago Bernabeu í kvöld. Bæði mörk Madrídinga skrifast á mistök leikmanna Inter. Kylian Mbappé var fyrstu til þess að nýta sér mistök Inter á eigin vallarhelmingi Ítalana á 14. mínútu leiksins er hann skoraði fyrsta mark leiksins. Skömmu seinna reyndi Josep Martínez, markvörður Inter að leika listir sínar með boltann í eigin markteig en það fór ekki betur en svo að Federico Valverde náði af honum knettinum og tvöfaldaði í kjölfarið forystu Madrídinga. Leikar stóðu 2-0 í hálfleik Real Madrid í vil. Martínez til varnar þá bjargaði hann sínu liði trekk í trekk í seinni hálfleik með frábærum markvörslum. Það var síðan á 77. mínútu sem Carlos Augusto tókst að klóra í bakkann fyrir Inter með fyrsta marki liðsins. 2-1 stóðu leikar þá en Inter komst ekki nær því að vinna upp forskot Madrídinga. Lokatölur urðu 2-1 sigur Real Madrid. José Mourinho, þjálfari Madrídinga, hafði betur gegn sínu gamla liði frá Ítalíu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF Spænski boltinn Ítalski boltinn