Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann

Nökkvi Þeyr Þórisson trúði ekki sínum eigin augum þegar hann sá rauða spjaldið fara á loft og var rekinn af velli, í leik með liði sínu í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Nú hefur rauða spjaldið verið dregið til baka.
Aganefnd hollenska knattspyrnusambandsins komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið um alvarlegt brot að ræða hjá Nökkva, sem rekinn var af velli á 22. mínútu í leik með Telstar gegn Cambuur á sunnudaginn. Skaðinn verður því ekki meiri en hann er nú þegar orðinn.
Eins og sjá má á myndbandinu hér að neðan var Nökkvi furðu lostinn yfir að sjá rauða spjaldið enda virtist hann varla snerta mótherja sinn, Billy van Duijl, sem þó lá lengi eftir og kveinkaði sér.
Terechte rode kaart voor Nökkvi Thórisson? 🟥🧐#telcam pic.twitter.com/3e6lQoTJaD— ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2026
Terechte rode kaart voor Nökkvi Thórisson? 🟥🧐#telcam pic.twitter.com/3e6lQoTJaD
Nökkvi var skiljanlega reiður og bað dómarann, Joey Kooij, um að skoða atvikið í varsjánni: „Þú sagðir að ég hefði snert hnéð á honum,“ kallaði Nökkvi til dómarans áður en hann neyddist til þess að ganga í burtu, þar sem Kooij virtist ekki hafa neinn áhuga á að skoða atvikið betur.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli en úrslitin vöktu athygli um allan heim því bæði mörk Telstar skoraði markvörður liðsins, Ronald Koeman yngri. Þessi 31 árs gamli markvörður er greinilega sparkviss eins og pabbi sinn og nafni því hann fékk að taka bæði víti Telstar í leiknum. Komean jafnaði metin í 2-2 á elleftu mínútu uppbótartíma við gríðarlegan fögnuð.
🇳🇱🤩 Ronald Koeman Jr (31) made history by becoming the FIRST ever goalkeeper to score twice in an Eredivisie match! 🧤🥇 His brace secured a point for Telstar who were down to 10 men. ✅ pic.twitter.com/vRQmn5F4a3— EuroFoot (@eurofootcom) September 7, 2026
🇳🇱🤩 Ronald Koeman Jr (31) made history by becoming the FIRST ever goalkeeper to score twice in an Eredivisie match! 🧤🥇 His brace secured a point for Telstar who were down to 10 men. ✅ pic.twitter.com/vRQmn5F4a3
Nú þegar Nökkvi er laus við bann er ljóst að hann getur spilað gegn Twente annað kvöld. Telstar er með fjögur stig eftir fjóra leiki og situr í 14. sæti af 18 liðum.