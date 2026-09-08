Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 06:01 Hákon Arnar mætir með liði sínu Lille í Meistaradeild Evrópu í kvöld Vísir/Getty Um stóran dag er að ræða á sportrásum Sýn Sport því í dag hefst deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu karla í fótbolta. Alls fara sex leikir fram í keppninni í kvöld og verður hægt að fylgjast með öllu því helsta úr þeim leikjum sem hefjast klukkan sjö í Meistaradeildarmessunni með Gumma Ben og hans sérfræðingum. Herlegheitin hefjast hins vegar klukkan korter í fimm þegar að AEK frá Aþenu tekur á móti LASK í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Á sama tíma tekur Club Brugge á móti enska liðinu Aston Villa í beinni á Sýn Sport 2. Meistaradeildarmessan með Gumma Ben og félögum hefst klukkan hálf sjö á Sýn Sport. Klukkan sjö hefjast síðan kvöldleikir Meistaradeildarinnar og þar eigum við Íslendingar fulltrúa. Hákon Arnar Haraldsson stimplar sig inn til leiks með Lille sem tekur á móti Real Betis frá Spáni sem lagði Real Madrid að velli heima fyrir um nýliðna helgi. Leikur Lille og Real Betis verður sýndur í beinni á Sýn Sport 3. Porto tekur svo á móti Manchester City í beinni á Sýn Sport 2 og segja má að stórleikur kvöldsins sé síðan viðureign Real Madrid og Inter. Sá leikur verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Meistaradeildarmörkin með Kjartani Atla og hans sérfræðingum taka síðan við að leikjunum loknum um níu leitið á Sýn Sport. Dagskráin í dag Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF Manchester City Aston Villa FC Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Árni Gautur heiðraður af ÍA Íslenski boltinn Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Enski boltinn Komst við er hann talaði um Schumacher: „Ég sakna hans“ Formúla 1 Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Fótbolti Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Íslenski boltinn Átta Íslendingar mætast í Þýskalandi Golf Tveir nýliðar í landsliðshópnum Handbolti Fleiri fréttir Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Hafa ekki enn fengið útskýringu á því af hverju Balogun fékk að spila Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Versti stjóri Bretlandseyja? Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ Sjá meira