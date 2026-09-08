Fótbolti

Dag­skráin í dag: Meistara­deildin hefst og Há­kon er þar í eld­línunni

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Arnar mætir með liði sínu Lille í Meistaradeild Evrópu í kvöld
Hákon Arnar mætir með liði sínu Lille í Meistaradeild Evrópu í kvöld Vísir/Getty

Um stóran dag er að ræða á sportrásum Sýn Sport því í dag hefst deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu karla í fótbolta. 

Alls fara sex leikir fram í keppninni í kvöld og verður hægt að fylgjast með öllu því helsta úr þeim leikjum sem hefjast klukkan sjö í Meistaradeildarmessunni með Gumma Ben og hans sérfræðingum. 

Herlegheitin hefjast hins vegar klukkan korter í fimm þegar að AEK frá Aþenu tekur á móti LASK í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.

Á sama tíma tekur Club Brugge á móti enska liðinu Aston Villa í beinni á Sýn Sport 2.

Meistaradeildarmessan með Gumma Ben og félögum hefst klukkan hálf sjö á Sýn Sport

Klukkan sjö hefjast síðan kvöldleikir Meistaradeildarinnar og þar eigum við Íslendingar fulltrúa. 

Hákon Arnar Haraldsson stimplar sig inn til leiks með Lille sem tekur á móti Real Betis frá Spáni sem lagði Real Madrid að velli heima fyrir um nýliðna helgi. Leikur Lille og Real Betis verður sýndur í beinni á Sýn Sport 3. 

Porto tekur svo á móti Manchester City í beinni á Sýn Sport 2 og segja má að stórleikur kvöldsins sé síðan viðureign Real Madrid og Inter. Sá leikur verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. 

Meistaradeildarmörkin með Kjartani Atla og hans sérfræðingum taka síðan við að leikjunum loknum um níu leitið á Sýn Sport. 

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