Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Samúel Karl Ólason skrifar 8. september 2026 20:50 Sádar hafa um árabil leitt bandalag sem styður alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld Jemen gegn Hútum. Hútar stjórna þó stórum hluta landsins og þar á meðal höfuðborginni. Átökin hafa orðið meiri á undanförnum vikum. AP/Hani Mohammed Hútar skutu í nótt tugum dróna og eldflauga að fjórum borgum í Sádi-Arabíu. Að minnsta kosti 73 eru særðir eftir árásirnar og ollu þær meðal annars skemmdum á olíuvinnsluinnviðum. Ráðamenn í Sádi-Arabíu heita umfangsmiklum viðbrögðum en átök hafa harðnað í Jemen að undanförnu. Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil. Leiðtogar Húta tilkynntu í dag að þeir hefðu gert árásir í Sádi-Arabíu og að þær hefðu beinst að herstöð í Khamis Mushait, olíuvinnsluinnviðum nærri Abha, Jajran og Jazan og öðrum skotmörkum í borgunum fjórum. Í frétt Reuters segir að reykjarmökkur hafi verið sýnilegur frá að minnsta kosti tveimur borgum á gervihnattamyndum í dag. Á undanförnum mánuðum hafa Hútar gert árásir á aðra olíuvinnsluinnviði í Sádi-Arabíu og á olíuflutningaskip en Sádar hafa flutt mun meira af olíu gegnum Rauðahaf en áður vegna stríðs Bandaríkjanna og Íran. Þá hafa átökin í Jemen aukist töluvert að undanförnu en fjögurra ára vopnahlé byrjaði að liðast í sundur í júlí, þegar Hútar lýstu því yfir að þeir ætluðu að stöðva olíuflutning Sáda um Rauðahaf. Boða umfangsmikla sókn gegn Hútum Hútar hafa frá því í síðustu viku reynt að hernema strandlengjuna við Bab al-Mandab-sund, sem tengir Rauðahaf við Adenflóa. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar boðuðu svo í gær umfangsmikla sókn gegn Hútum, með því markmiði að reka þá á brott frá höfuðborginni. Líklegt er að sóknin sé gerð með stuðningi Sáda en í kjölfarið gerðu Hútar áðurnefndar árásir í nótt. #Yemen’s Deputy Defense Minister Maj. Gen. Sameer Al-Sabri: “The decision has been made to retake Sana’a [from the Houthis]. There are surprises we will not reveal now. We will be the ones to end this war after the militia started it.” pic.twitter.com/pBARXTbAi3— Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) September 7, 2026 Leiðtogar Húta sögðu þær árásir vera svar við árásum Sáda, samkvæmt frétt BBC. Þeir segja Sáda hafa gert rúmlega 120 loftárásir í Jemen á undanförnum dögum og að með þeim hefðu Sádar framið „alvarlega glæpi“. Átökin og árásirnar hafa leitt til hækkunar olíuverðs í dag en Brent-hráolía hefur ekki verið hærri frá því um miðjan júlí, eins og fram kemur í frétt Reuters. Þá geta átökin leitt til enn frekari hækkunar ef þau koma niður á olíuflutningum um Rauðahaf og draga úr framleiðslu í Sádi-Arabíu. Í samtali við Wall Street Journal segir einn greinandi að ástandið við Persaflóa og Rauðahaf gæti varað út árið. Jemen Sádi-Arabía Hernaður Bensín og olía Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Skipaflutningar Mest lesið Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Innlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Innlent Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Innlent Sendiherrann tekinn á teppið eftir færslu Trumps Innlent Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Innlent Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Innlent Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis Innlent „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Innlent Fleiri fréttir Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Sjá meira