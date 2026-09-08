Erlent

Skutu tugum eld­flauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu

Samúel Karl Ólason skrifar
Sádar hafa um árabil leitt bandalag sem styður alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld Jemen gegn Hútum. Hútar stjórna þó stórum hluta landsins og þar á meðal höfuðborginni. Átökin hafa orðið meiri á undanförnum vikum.
Sádar hafa um árabil leitt bandalag sem styður alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld Jemen gegn Hútum. Hútar stjórna þó stórum hluta landsins og þar á meðal höfuðborginni. Átökin hafa orðið meiri á undanförnum vikum. AP/Hani Mohammed

Hútar skutu í nótt tugum dróna og eldflauga að fjórum borgum í Sádi-Arabíu. Að minnsta kosti 73 eru særðir eftir árásirnar og ollu þær meðal annars skemmdum á olíuvinnsluinnviðum. Ráðamenn í Sádi-Arabíu heita umfangsmiklum viðbrögðum en átök hafa harðnað í Jemen að undanförnu.

Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil.

Leiðtogar Húta tilkynntu í dag að þeir hefðu gert árásir í Sádi-Arabíu og að þær hefðu beinst að herstöð í Khamis Mushait, olíuvinnsluinnviðum nærri Abha, Jajran og Jazan og öðrum skotmörkum í borgunum fjórum.

Í frétt Reuters segir að reykjarmökkur hafi verið sýnilegur frá að minnsta kosti tveimur borgum á gervihnattamyndum í dag.

Á undanförnum mánuðum hafa Hútar gert árásir á aðra olíuvinnsluinnviði í Sádi-Arabíu og á olíuflutningaskip en Sádar hafa flutt mun meira af olíu gegnum Rauðahaf en áður vegna stríðs Bandaríkjanna og Íran.

Þá hafa átökin í Jemen aukist töluvert að undanförnu en fjögurra ára vopnahlé byrjaði að liðast í sundur í júlí, þegar Hútar lýstu því yfir að þeir ætluðu að stöðva olíuflutning Sáda um Rauðahaf.

Boða umfangsmikla sókn gegn Hútum

Hútar hafa frá því í síðustu viku reynt að hernema strandlengjuna við Bab al-Mandab-sund, sem tengir Rauðahaf við Adenflóa.

Leiðtogar ríkisstjórnarinnar boðuðu svo í gær umfangsmikla sókn gegn Hútum, með því markmiði að reka þá á brott frá höfuðborginni. Líklegt er að sóknin sé gerð með stuðningi Sáda en í kjölfarið gerðu Hútar áðurnefndar árásir í nótt.

Leiðtogar Húta sögðu þær árásir vera svar við árásum Sáda, samkvæmt frétt BBC. Þeir segja Sáda hafa gert rúmlega 120 loftárásir í Jemen á undanförnum dögum og að með þeim hefðu Sádar framið „alvarlega glæpi“.

Átökin og árásirnar hafa leitt til hækkunar olíuverðs í dag en Brent-hráolía hefur ekki verið hærri frá því um miðjan júlí, eins og fram kemur í frétt Reuters. Þá geta átökin leitt til enn frekari hækkunar ef þau koma niður á olíuflutningum um Rauðahaf og draga úr framleiðslu í Sádi-Arabíu.

Í samtali við Wall Street Journal segir einn greinandi að ástandið við Persaflóa og Rauðahaf gæti varað út árið.

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