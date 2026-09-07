Innlent

Sóttur til Pól­lands vegna manndráps á Kársnesi

Agnar Már Másson skrifar
Árásin átti sér stað í heimahúsi á Kársnesi. Þolandinn lést svo í kjölfarið.
Árásin átti sér stað í heimahúsi á Kársnesi. Þolandinn lést svo í kjölfarið. Vísir

Pólskur ríkisborgari sem grunaður er um aðild að manndrápi í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi var sóttur til Póllands og er nú í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Annar sakborningur var sóttur til Spánar í lok síðasta mánaðar.

Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild, staðfestir þetta í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá.

Maðurinn kom til landsins á föstudag en var handtekinn erlendis og hafði verið yfirheyrður þar. 

Annar pólskur karlmaður sem grunaður er um aðild að manndrápinu var sóttur til Spánar fyrir rúmri viku síðan og situr enn í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Var hann handtekinn í Barcelona

Sjá frétt: Manndráp í Vallargerði á Kársnesi

Fjallað var um það í síðasta mánuði á Vísi að báðir mennirnir hefðu verið á Íslandi þegar manninum var ráðinn bani.

Hinn látni var einnig pólskur ríkisborgari.

Einn Íslendingur var í gæsluvarðhaldi vegna málsins en gæsluvarðhald yfir honum rann út 31. ágúst og var ekki framlengt.

Pólland Manndráp í Vallargerði á Kársnesi

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