Pólskur ríkisborgari sem grunaður er um aðild að manndrápi í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi var sóttur til Póllands og er nú í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Annar sakborningur var sóttur til Spánar í lok síðasta mánaðar.
Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild, staðfestir þetta í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá.
Maðurinn kom til landsins á föstudag en var handtekinn erlendis og hafði verið yfirheyrður þar.
Annar pólskur karlmaður sem grunaður er um aðild að manndrápinu var sóttur til Spánar fyrir rúmri viku síðan og situr enn í gæsluvarðhaldi á Íslandi. Var hann handtekinn í Barcelona.
Sjá frétt: Manndráp í Vallargerði á Kársnesi
Fjallað var um það í síðasta mánuði á Vísi að báðir mennirnir hefðu verið á Íslandi þegar manninum var ráðinn bani.
Hinn látni var einnig pólskur ríkisborgari.
Einn Íslendingur var í gæsluvarðhaldi vegna málsins en gæsluvarðhald yfir honum rann út 31. ágúst og var ekki framlengt.