Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar manninum var ráðinn bani.
Ævar Pálmi Pálmason aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar staðfestir þetta en Ríkisútvarpið greindi frá.
Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi vegna málsins en það rennur út á mánudaginn. Alls hafa ellefu verið handteknir vegna málsins, þeirra á meðal mennirnir tveir sem sitja í varðhaldi erlendis. Tveimur hefur verið sleppt úr haldi á Íslandi en ekki liggur fyrir hvort maðurinn sem er í haldi hér á landi sé grunaður um að hafa ráðið manninum bana.
Lögreglan er í miklum samskiptum við lögregluyfirvöld erlendis. Ríkisútvarpið hefur eftir heimildum sínum að lögregla telji málið tengjast skipulagðri brotastarfsemi og að Europol hafi aðstoðað við rannsóknina.