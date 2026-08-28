Innlent

Voru á Ís­landi þegar maðurinn var drepinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Árásin sem leiddi til bana mannsins átti sér stað á heimili í Kársnesi.
Árásin sem leiddi til bana mannsins átti sér stað á heimili í Kársnesi. Vísir

Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar manninum var ráðinn bani.

Ævar Pálmi Pálmason aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar staðfestir þetta en Ríkisútvarpið greindi frá.

Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi vegna málsins en það rennur út á mánudaginn. Alls hafa ellefu verið handteknir vegna málsins, þeirra á meðal mennirnir tveir sem sitja í varðhaldi erlendis. Tveimur hefur verið sleppt úr haldi á Íslandi en ekki liggur fyrir hvort maðurinn sem er í haldi hér á landi sé grunaður um að hafa ráðið manninum bana.

Lögreglan er í miklum samskiptum við lögregluyfirvöld erlendis. Ríkisútvarpið hefur eftir heimildum sínum að lögregla telji málið tengjast skipulagðri brotastarfsemi og að Europol hafi aðstoðað við rannsóknina.

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