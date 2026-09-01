Karlmaður sem grunaður er um aðild að manndrápi í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi var sóttur til Spánar fyrir helgi og situr nú í gæsluvarðhaldi á Íslandi.
Greint var frá því á vef RÚV í gær að lögreglumenn hefðu farið frá Íslandi fyrir helgi og sótt manninn sem hafði hingað til setið í gæsluvarðhaldi á Spáni í tengslum við andlátið.
Greint hefur verið frá því að maðurinn sé pólskur ríkisborgari. Í frétt RÚV segir að hann hafi komið til landsins í fylgd lögreglumanns á föstudagskvöld. Þetta hefur RÚV eftir Ævari Pálma Pálmasyni, aðstoðaryfirlögregluþjóni hjá rannsóknardeild lögreglunnar.
Fjallað var um það í síðasta mánuði á Vísi að maðurinn, auk annars sem sat í gæsluvarðhaldi í Póllandi, hefðu báðir verið á Íslandi þegar manninum var ráðinn bani.
Alls hafa ellefu verið handteknir vegna málsins, þeirra á meðal mennirnir tveir sem sitja í varðhaldi erlendis. Fram kom í fréttum í ágúst að lögreglan hefði verið í miklum samskiptum við lögregluyfirvöld erlendis. Ríkisútvarpið hefur eftir heimildum sínum að lögregla telji málið tengjast skipulagðri brotastarfsemi og að Europol hafi aðstoðað við rannsóknina.
Lögregla telur að eggvopni hafi verið beitt en ekkert slíkt hefur fundist við rannsókn málsins. Hinn látni var pólskur ríkisborgari.
Annar tveggja manna sem eru grunaðir um að hafa ráðið manni bana á Kársnesi fyrr í mánuðinum var handtekinn í Barcelona á Spáni. Spænskir fjölmiðlar greindu frá handtökunni í síðustu viku.
Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndráps á Kársnesi í Kópavogi sem nú er til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar.
Þriðji maðurinn, erlendur ríkisborgari, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndráps á Kársnesi í Kópavogi sem nú er til rannsóknar. Áður höfðu tveir menn, einn íslenskur og annar erlendur, verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald.