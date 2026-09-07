Innlent

Dulin hækkun rök­studd með styttingu vinnu­vikunnar

Birgir Olgeirsson skrifar
Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins. Persónuafsláttur og skattþrep eiga að hækka minna en núgildandi regla segir til um og skila ríkinu 3,1 milljarði króna í auknar tekjur. Styttri vinnuvika er meðal þess sem stjórnvöld vísa til þegar breytingin er rökstudd.
Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins. Persónuafsláttur og skattþrep eiga að hækka minna en núgildandi regla segir til um og skila ríkinu 3,1 milljarði króna í auknar tekjur. Styttri vinnuvika er meðal þess sem stjórnvöld vísa til þegar breytingin er rökstudd. Anton Brink

Ríkissjóður fær 3,1 milljarði króna meira í tekjuskatt árið 2027 en ef núverandi regla héldi sér. 

Í fjárlagafrumvarpinu er þetta orðað þannig að „framleiðniviðmiðið“ verði núll prósent árið 2027.

Á bak við þetta tæknilega orðalag er eftirfarandi breyting. Persónuafslátturinn og mörk skattþrepanna hækka minna en núgildandi lög gera ráð fyrir. Því verður meira tekið af launum fólks í skatt.

Meira af laununum fer í hærra þrep

Í dag greiðast 31,49 prósent í skatt af fyrstu 498.122 krónum mánaðarlauna. Af launum umfram þá upphæð greiðast 37,99 prósent og af tekjum yfir 1.398.450 krónum greiðast 46,29 prósent.

Aðeins sá hluti launanna sem fer yfir mörkin ber hærri skatt. Ef mörkin hækka minna færist stærri hluti launanna upp í hærra þrep.

Persónuafslátturinn lækkar síðan skattreikninginn. Hann er nú 72.492 krónur á mánuði. Þar sem hann hækkar minna árið 2027 verður afslátturinn lægri en hann hefði annars orðið.

Skattprósenturnar breytast því ekki. Fólk greiðir samt meiri skatt.

Segja fyrri hækkanir hafa verið of miklar

Mörk skattþrepanna og persónuafslátturinn hækka venjulega í takt við verðbólgu. Við þá hækkun hefur einnig verið bætt einu prósenti vegna áætlaðrar framleiðniaukningar.

Ríkisstjórnin ætlar að sleppa þessu eina prósenti árið 2027. Fjárhæðirnar hækka því aðeins um áætlaða verðbólgu, eða 5,2 prósent.

Ráðuneytið segir framleiðniaukninguna hafa verið minni en áður var talið, meðal annars vegna styttri vinnuviku. Persónuafslátturinn og skattþrepin hafi því hækkað of mikið undanfarin ár og skattbyrði lækkað án þess að það hafi verið ætlunin.

Stjórnvöld líta því á breytinguna sem leiðréttingu. Fyrir skattgreiðendur þýðir hún að 3,1 milljarði króna meira verður tekið af þeim í skatt árið 2027.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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