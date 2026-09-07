Dulin hækkun rökstudd með styttingu vinnuvikunnar Birgir Olgeirsson skrifar 7. september 2026 14:54 Frá vinstri eru Inga Sæland, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við kynningu fjárlagafrumvarpsins. Persónuafsláttur og skattþrep eiga að hækka minna en núgildandi regla segir til um og skila ríkinu 3,1 milljarði króna í auknar tekjur. Styttri vinnuvika er meðal þess sem stjórnvöld vísa til þegar breytingin er rökstudd. Anton Brink Ríkissjóður fær 3,1 milljarði króna meira í tekjuskatt árið 2027 en ef núverandi regla héldi sér. Í fjárlagafrumvarpinu er þetta orðað þannig að „framleiðniviðmiðið“ verði núll prósent árið 2027. Á bak við þetta tæknilega orðalag er eftirfarandi breyting. Persónuafslátturinn og mörk skattþrepanna hækka minna en núgildandi lög gera ráð fyrir. Því verður meira tekið af launum fólks í skatt. Meira af laununum fer í hærra þrep Í dag greiðast 31,49 prósent í skatt af fyrstu 498.122 krónum mánaðarlauna. Af launum umfram þá upphæð greiðast 37,99 prósent og af tekjum yfir 1.398.450 krónum greiðast 46,29 prósent. Aðeins sá hluti launanna sem fer yfir mörkin ber hærri skatt. Ef mörkin hækka minna færist stærri hluti launanna upp í hærra þrep. Persónuafslátturinn lækkar síðan skattreikninginn. Hann er nú 72.492 krónur á mánuði. Þar sem hann hækkar minna árið 2027 verður afslátturinn lægri en hann hefði annars orðið. Skattprósenturnar breytast því ekki. Fólk greiðir samt meiri skatt. Segja fyrri hækkanir hafa verið of miklar Mörk skattþrepanna og persónuafslátturinn hækka venjulega í takt við verðbólgu. Við þá hækkun hefur einnig verið bætt einu prósenti vegna áætlaðrar framleiðniaukningar. Ríkisstjórnin ætlar að sleppa þessu eina prósenti árið 2027. Fjárhæðirnar hækka því aðeins um áætlaða verðbólgu, eða 5,2 prósent. Ráðuneytið segir framleiðniaukninguna hafa verið minni en áður var talið, meðal annars vegna styttri vinnuviku. Persónuafslátturinn og skattþrepin hafi því hækkað of mikið undanfarin ár og skattbyrði lækkað án þess að það hafi verið ætlunin. Stjórnvöld líta því á breytinguna sem leiðréttingu. Fyrir skattgreiðendur þýðir hún að 3,1 milljarði króna meira verður tekið af þeim í skatt árið 2027. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Reiðarslag, gríðarleg vonbrigði og „efnahagslegt flanerí“ Framkvæmdastjóri Samtaka í ferðaþjónustu segir fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár fela í sér reiðarslag fyrir ferðaþjónustu á Íslandi en stór hluti tekjuaukningar ríkisins kemur frá ferðaþjónustunni. Aukin skattheimta séu gríðarleg vonbrigði og „efnahagslegt flanerí,“ sem nemi helmingi heildarafkomu greinarinnar árið 2024. 7. september 2026 14:03 „Hvar ætla þau þá að spara?“ Þingmenn stjórnarandstöðunnar segja jákvætt að ríkisstjórnin stefni að hallalausum ríkisrekstri en segja að það hangi á bláþræði hvort það muni takast og óttast að áætlanir muni ekki halda. Þá segist þingmaður Miðflokksins óljóst hvar skera eigi niður á meðan þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir bankaskatt eiga eftir að bitna mest á skuldurum. 7. september 2026 12:58 Bankaskattur hækkaður um 75 prósent Áformað er að hækka bankaskatt úr 0,145 prósentum í 0,254 prósent eða því sem nemur rúmlega 75 prósenta hækkun í nýju fjárlagafrumvarpi. Með þessu er áformað að styrkja tekjugrunn ríkissjóðs. 7. september 2026 10:27 Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent „Hvar ætla þau þá að spara?“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Fleiri fréttir Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Skera niður Loftslags- og orkusjóð um rúma þrjá milljarða „Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar“ „Hvar ætla þau þá að spara?“ Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Mikið útkall vegna eldamennsku á Álftanesi Rýnt í fjárlög Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Sjá meira