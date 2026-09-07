Kílómetragjaldið hækkar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. september 2026 10:15 Kílómetragjaldið var innleitt á alla bíla í upphafi ársins. Vísir/Vilhelm Lagt verður til að kílómetragjald á ökutæki auk bifreiðagjalda verði hækkuð samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi sem kynnt var í morgun. Kílómetragjald var kynnt til sögunnar í upphafi þessa árs og kom í staðinn fyrir skatta á eldsneyti. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti nýtt fjárlagafrumvarp í morgun. Stefnt er að því að ná fimm milljarða afgangi og skila hallalausum fjárlögum í fyrsta sinn síðan árið 2019. Meðal þess sem fram kemur í nýju frumvarpi er hækkun kílólmetragjaldsins. „Lagt verður til að kílómetragjald á ökutæki hækki um 15,9%, þ.e. 5,2% í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið 2027 auk 4. ma.kr. tekjuauka til samræmis við markmið um að tekjur af ökutækjum og eldsneyti nemi 1,7% af VLF,“ stendur í fjárlagafrumvarpinu. Þá verður lagt til að bifreiðagjald hækki um 5,2 prósent, eða því sem nemur verðbólgu. Segir í fjárlagafrumvarpinu að tekjur af ökutækjum og eldsneyti á árinu 2027 séu áætlaðar um 89 milljarða króna eða 1,6 prósent af vergri landsframleiðslu. „Tækniframfarir og hröð orkuskipti hafa kallað á nýja nálgun í skattlagningu ökutækja og eldsneytis. Með upptöku kílómetragjalds og afnámi bensín- og olíugjalda í ársbyrjun var tekið upp sanngjarnara kerfi þar sem greiðslur vegna aksturs eru tengdar notkun á vegakerfinu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að kílómetragjald hækki um 4 ma.kr. umfram verðlagsuppfærslu en undanfarin ár hafa stjórnvöld leitast við að styrkja tekjustofna af ökutækjum og gegnir kílómetragjaldið þar lykilhlutverki.“ Fjárlagafrumvarp 2027 Kílómetragjald Bílar Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Bein útsending: Hvert renna peningar ríkisins á næsta ári? Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Erlent Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Erlent Fleiri fréttir „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Bein útsending: Hvert renna peningar ríkisins á næsta ári? Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Sjá meira