Innlent

Kílómetragjaldið hækkar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Kílómetragjaldið var innleitt á alla bíla í upphafi ársins.
Kílómetragjaldið var innleitt á alla bíla í upphafi ársins. Vísir/Vilhelm

Lagt verður til að kílómetragjald á ökutæki auk bifreiðagjalda verði hækkuð samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi sem kynnt var í morgun. Kílómetragjald var kynnt til sögunnar í upphafi þessa árs og kom í staðinn fyrir skatta á eldsneyti.

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti nýtt fjárlagafrumvarp í morgun. Stefnt er að því að ná fimm milljarða afgangi og skila hallalausum fjárlögum í fyrsta sinn síðan árið 2019. Meðal þess sem fram kemur í nýju frumvarpi er hækkun kílólmetragjaldsins.

„Lagt verður til að kílómetragjald á ökutæki hækki um 15,9%, þ.e. 5,2% í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið 2027 auk 4. ma.kr. tekjuauka til samræmis við markmið um að tekjur af ökutækjum og eldsneyti nemi 1,7% af VLF,“ stendur í fjárlagafrumvarpinu.

Þá verður lagt til að bifreiðagjald hækki um 5,2 prósent, eða því sem nemur verðbólgu. Segir í fjárlagafrumvarpinu að tekjur af ökutækjum og eldsneyti á árinu 2027 séu áætlaðar um 89 milljarða króna eða 1,6 prósent af vergri landsframleiðslu.

„Tækniframfarir og hröð orkuskipti hafa kallað á nýja nálgun í skattlagningu ökutækja og eldsneytis. Með upptöku kílómetragjalds og afnámi bensín- og olíugjalda í ársbyrjun var tekið upp sanngjarnara kerfi þar sem greiðslur vegna aksturs eru tengdar notkun á vegakerfinu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að kílómetragjald hækki um 4 ma.kr. umfram verðlagsuppfærslu en undanfarin ár hafa stjórnvöld leitast við að styrkja tekjustofna af ökutækjum og gegnir kílómetragjaldið þar lykilhlutverki.“

Fjárlagafrumvarp 2027 Kílómetragjald Bílar

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