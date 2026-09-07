Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 7. september 2026 13:33 Tíu ráðherrar auk forseta Íslands. Vísir/Anton Brink Ríkisráð Íslands fundaði í dag á Bessastöðum og hófst fundurinn klukkan eitt. Þetta er venju samkvæmt á þessum tíma ársins en Alþingi verður sett á ný á morgun. Ríkisráð kom síðast saman í janúar. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, bauð ráðherrum í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur á Bessastaði á ríkisráðsfund. Forsetinn og ráðherrarnir mynda ríkisráð Íslands. Á morgun verður Alþingi sett líkt og áður segir en ríkisstjórnin kynnti í morgun fjárlagafrumvarp sitt fyrir árið 2027. Á ríkisráðsfundum bera ráðherrarnir undir forseta öll lög, bráðabirgðalög og mikilvægar stjórnarráðstafanir. Þar má nefna lagafrumvörp, tillögur um að kveða saman Alþingi, tillögur um breytingar á embættum sem forseti veitir og samninga við erlend ríki sem þurfa staðfestingar ríkisstjóra. Eins og áður segir er þing sett á morgun og er venjan sú að ríkisráðið fundi fyrir þingsetninguna. Stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag. Til stendur að hefja umræðu um fjárlagafrumvarpið á fimmtudag. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Innlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Fleiri fréttir Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Skera niður Loftslags- og orkusjóð um rúma þrjá milljarða „Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar“ „Hvar ætla þau þá að spara?“ Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Mikið útkall vegna eldamennsku á Álftanesi Rýnt í fjárlög Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Sjá meira