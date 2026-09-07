Innlent

Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Tíu ráðherrar auk forseta Íslands.
Tíu ráðherrar auk forseta Íslands. Vísir/Anton Brink

Ríkisráð Íslands fundaði í dag á Bessastöðum og hófst fundurinn klukkan eitt. Þetta er venju samkvæmt á þessum tíma ársins en Alþingi verður sett á ný á morgun. Ríkisráð kom síðast saman í janúar.

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, bauð ráðherrum í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur á Bessastaði á ríkisráðsfund. Forsetinn og ráðherrarnir mynda ríkisráð Íslands. Á morgun verður Alþingi sett líkt og áður segir en ríkisstjórnin kynnti í morgun fjárlagafrumvarp sitt fyrir árið 2027.

Á ríkisráðsfundum bera ráðherrarnir undir forseta öll lög, bráðabirgðalög og mikilvægar stjórnarráðstafanir. Þar má nefna lagafrumvörp, tillögur um að kveða saman Alþingi, tillögur um breytingar á embættum sem forseti veitir og samninga við erlend ríki sem þurfa staðfestingar ríkisstjóra.

Eins og áður segir er þing sett á morgun og er venjan sú að ríkisráðið fundi fyrir þingsetninguna. Stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag. Til stendur að hefja umræðu um fjárlagafrumvarpið á fimmtudag.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi

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