Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Árni Sæberg og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 7. september 2026 08:01 Formenn ríkisstjórnarflokkanna ásamt fjármálaráðherra teiknuðu núll til marks um hallalaus fjárlög. Vísir/Anton Brink Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í beinni útsendingu. Útsendinguna auk textalýsingar frá fundinum má finna neðst í fréttinni. Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag og umræður um hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027. Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður var á svæðinu og spurði ráðherra og fulltrúa í fjárlaganefnd út í efni frumvarpsins. Sjá má upptöku af blaðamannafundinum í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Fylgst var með nýjustu tíðindunum í vakt að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.