Innlent

Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027

Árni Sæberg og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Formenn ríkisstjórnarflokkanna ásamt fjármálaráðherra teiknuðu núll til marks um hallalaus fjárlög.
Formenn ríkisstjórnarflokkanna ásamt fjármálaráðherra teiknuðu núll til marks um hallalaus fjárlög. Vísir/Anton Brink

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár í beinni útsendingu. Útsendinguna auk textalýsingar frá fundinum má finna neðst í fréttinni.

Þing verður sett á morgun og stefnuræða forsætisráðherra verður flutt á miðvikudag og umræður um hana fara fram sama dag. Á fimmtudag hefst svo fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027.

Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður var á svæðinu og spurði ráðherra og fulltrúa í fjárlaganefnd út í efni frumvarpsins.

Sjá má upptöku af blaðamannafundinum í heild sinni í spilaranum hér að neðan. 

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