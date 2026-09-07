Innlent

Skera niður Lofts­lags- og orku­sjóð um rúma þrjá milljarða

Kjartan Kjartansson skrifar
Loftslags- og orkusjóður styrkir meðal annars uppsetningu á hleðslustöðvum og rafbílakaup.
Loftslags- og orkusjóður styrkir meðal annars uppsetningu á hleðslustöðvum og rafbílakaup. Vísir/Vilhelm

Dregið verður úr framlögum til Loftslags- og orkusjóðs um 3,2 milljarða króna á næsta ári ef fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar verður samþykkt óbreytt. Niðurskurðurinn nemur ríflega helmingi þeirra rafbílastyrkja sem sjóðurinn útdeildi í fyrra.

Niðurskurðurinn á Loftslags- og orkusjóði er tvíþættur. Annars vegar er 1,2 milljarða króna sértæk aðhaldsráðstöfun í fjármálaáætlun og hins egar tveggja milljarða króna óskipt aðhaldsráðstefnun á málefnasviði orkumála sem er útfærð á sjóðinn í heild sinni.

Loftslags- og orkusjóður styrkir meðal annars einstaklinga til rafbílakaupa og fyrirtæki til orkuskipta í rekstri eða orkusparnaðar. Sjóðurinn útdeildi rúmum 8,5 milljörðum króna í beina styrki í fyrra samkvæmt ársskýrslu hans fyrir 2025. Tæpir 5,7 milljarðar fóru í rafbílastyrki.

Stjórn sjóðsins áætlaði sjálf að verkefni sem hann hefði styrkt kæmi til með að spara tugi milljóna olíulítra og tugi gígavattsstunda raforku.

Ríkisstjórnin ætlar að niðurgreiða rekstur flugrekenda sem fljúga til og frá Íslandi í ár og á næsta ári um jafnháa upphæð og á að skera niður Loftslags- og orkusjóð á næsta ári. Það gerir hún á grundvelli svonefndrar sérlausnar frá ETS-kerfinu sem er í gildi og á að framlengja næstu þrjú árin.

Sagði ekki mætti slá af í síðustu viku

Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna birti skýrslu í síðustu viku þar sem sérfræðingar sögðu í fyrsta skipti fullum fetum að metnaðarfyllra markmið Parísarsamkomulagsins ætti ekki eftir að nást.

Í tilefni af því var haft eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að staðan væri alvarleg og alls ekki mætti slá af eða gefa upp von um að ná loftslagsmarkmiðum.

„Í grænni umbreytingu felast gríðarleg tækifæri fyrir samfélagið allt. Fyrir efnahag, umhverfið og framtíðarkynslóðir. Við þurfum að beina kröftunum okkar að því sem raunverulega dregur úr losun. Nú þarf einfaldlega að gera meira, hraðar,“ var haft eftir ráðherranum í tilkynningu á vef stjórnarráðsins á föstudag.

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