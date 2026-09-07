Skera niður Loftslags- og orkusjóð um rúma þrjá milljarða Kjartan Kjartansson skrifar 7. september 2026 13:24 Loftslags- og orkusjóður styrkir meðal annars uppsetningu á hleðslustöðvum og rafbílakaup. Vísir/Vilhelm Dregið verður úr framlögum til Loftslags- og orkusjóðs um 3,2 milljarða króna á næsta ári ef fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar verður samþykkt óbreytt. Niðurskurðurinn nemur ríflega helmingi þeirra rafbílastyrkja sem sjóðurinn útdeildi í fyrra. Niðurskurðurinn á Loftslags- og orkusjóði er tvíþættur. Annars vegar er 1,2 milljarða króna sértæk aðhaldsráðstöfun í fjármálaáætlun og hins egar tveggja milljarða króna óskipt aðhaldsráðstefnun á málefnasviði orkumála sem er útfærð á sjóðinn í heild sinni. Loftslags- og orkusjóður styrkir meðal annars einstaklinga til rafbílakaupa og fyrirtæki til orkuskipta í rekstri eða orkusparnaðar. Sjóðurinn útdeildi rúmum 8,5 milljörðum króna í beina styrki í fyrra samkvæmt ársskýrslu hans fyrir 2025. Tæpir 5,7 milljarðar fóru í rafbílastyrki. Stjórn sjóðsins áætlaði sjálf að verkefni sem hann hefði styrkt kæmi til með að spara tugi milljóna olíulítra og tugi gígavattsstunda raforku. Ríkisstjórnin ætlar að niðurgreiða rekstur flugrekenda sem fljúga til og frá Íslandi í ár og á næsta ári um jafnháa upphæð og á að skera niður Loftslags- og orkusjóð á næsta ári. Það gerir hún á grundvelli svonefndrar sérlausnar frá ETS-kerfinu sem er í gildi og á að framlengja næstu þrjú árin. Sagði ekki mætti slá af í síðustu viku Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna birti skýrslu í síðustu viku þar sem sérfræðingar sögðu í fyrsta skipti fullum fetum að metnaðarfyllra markmið Parísarsamkomulagsins ætti ekki eftir að nást. Í tilefni af því var haft eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að staðan væri alvarleg og alls ekki mætti slá af eða gefa upp von um að ná loftslagsmarkmiðum. „Í grænni umbreytingu felast gríðarleg tækifæri fyrir samfélagið allt. Fyrir efnahag, umhverfið og framtíðarkynslóðir. Við þurfum að beina kröftunum okkar að því sem raunverulega dregur úr losun. Nú þarf einfaldlega að gera meira, hraðar,“ var haft eftir ráðherranum í tilkynningu á vef stjórnarráðsins á föstudag. Orkuskipti Fjárlagafrumvarp 2027 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Loftslagsmál Vistvænir bílar Umhverfismál Loftgæði Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Innlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Fleiri fréttir Ríkisráðsfundur og styttist í setningu þings Skera niður Loftslags- og orkusjóð um rúma þrjá milljarða „Það hefur engin þjóð skattlagt sig til velsældar“ „Hvar ætla þau þá að spara?“ Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Mikið útkall vegna eldamennsku á Álftanesi Rýnt í fjárlög Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Sjá meira