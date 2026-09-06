Fótbolti

Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fabio Grosso var aðeins í þrjá mánuði hjá Fiorentina og tókst aðeins að stýra liðinu í þremur deildarleikjum, sem töpuðust allir.
Fabio Grosso var aðeins í þrjá mánuði hjá Fiorentina og tókst aðeins að stýra liðinu í þremur deildarleikjum, sem töpuðust allir. EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Fabio Grosso hefur verið sagt upp sem knattspyrnustjóra Fiorentina á Ítalíu eftir slaka byrjun á tímabilinu. Hann entist aðeins þrjá mánuði og þrjá deildarleiki í starfi.

Grosso tók við Flórens í sumar af Paolo Vanoli sem hafði verið þjálfari liðsins frá því í nóvember í fyrra. Samningur Vanoli rann út í sumar og ákveðið að framlengja hann ekki til þess að ráða Grosso í hans stað.

Vanoli var ráðinn í stað Stefano Pioli sem entist aðeins í fimm mánuði í starfi og Raffaele Palladino var þjálfari liðsins í tólf mánuði þar á undan.

Hringekjan heldur áfram þar sem Grosso var í kvöld rekinn eftir þriðja tap Fiorentina í jafnmörgum leikjum í upphafi tímabils. Liðið tapaði 2-1 fyrir Torino á heimavelli í gær en hafði á undan því tapað 4-0 fyrir Roma og 3-0 fyrir Frosinone.

Stjórnendur Fiorentina gáfust strax upp á Grosso eftir aðeins þrjá mánuði og þrjá deildarleiki við stjórnvölin er Fiorentina er á botni deildarinnar, stigalaust með markatöluna 1-9.

Motta líklegastur til að taka við

Grosso hefur áður stýrt Bari, Verona, Brescia og Frosinone á Ítalíu auk Sion í Sviss og Lyon í Frakklandi. Honum gekk þá vel með Sassuolo á Ítalíu áður en hann yfirgaf liðið í sumar til að taka við Fiorentina.

Fjölmiðlar á Ítalíu greina frá því að líklegast sé að Thiago Motta taki við starfinu af Grosso í Flórens. Hann hefur verið án starfs frá því að hann var rekinn frá Juventus í mars 2025. Áður var hann þjálfari Genoa, Spezia og Bologna.

Nýbúinn að lána Albert

Fiorentina missti nýverið íslenska landsliðsmanninn Albert Guðmundsson til Lazio á láni.

Albert kom ekki við sögu í tapinu fyrir Roma en spilaði 70 mínútur í tapinu fyrir Frosinone og var á meðal betri leikmanna í slöku Fiorentina-liði í þeim leik.

Hann fór til Lazio á lokadegi félagsskiptagluggans, þar sem Fiorentina hafði fengið framherjann Beto frá Everton, Svíann Alieu Njie frá Torino og einnig argentínska ungstirnið Federico Mastantuono á láni frá Real Madrid.

Albert gæti þreytt frumraun sína fyrir Lazio er liðið sækir Udinese heim. Vinni Lazio leikinn jafnar það Roma og Inter með fullt hús á toppi deildarinnar.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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