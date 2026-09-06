Fótbolti

Bayern München skoraði ekki í fyrsta sinn í 59 leikjum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Harry Kane skoraði ekki í gær sem þykir í raun fréttnæmt. 
Harry Kane skoraði ekki í gær sem þykir í raun fréttnæmt.  Getty/Alex Grimm

Þýsku meistararnir í Bayern München náðu ekki að skora í fyrsta sinn í 59 keppnisleikjum þegar nýliðar Schalke náðu markalausu jafntefli gegn þeim í Gelsenkirchen í gær.

Þetta var 96. leikur Kane í þýsku úrvalsdeildinni og hann er nú aðeins tveimur mörkum frá því að ná 100 mörkum í keppninni. Metið yfir fæsta leiki til að ná þeim áfanga er 129 leikir.

Kane hafði fyrir leikinn skorað gegn öllum 20 liðunum sem hann hafði mætt í Bundesligunni. Schalke er því fyrsta liðið sem honum tekst ekki að skora gegn og hefur hann nú skorað gegn 20 af 21 mótherjum sínum í deildinni.

Jafnteflið þýðir einnig að Bayern verður ekki á toppi Bundesligunnar eftir þessa umferð. Það gerist í fyrsta sinn í 67 umferðum, eða í tæp tvö ár.

Þýski boltinn

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