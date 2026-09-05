Fótbolti

Schalke náði í stig gegn Bayern

Stefán Árni Pálsson skrifar
Harry Kane svekktur eftir leikinn í dag.
Harry Kane svekktur eftir leikinn í dag. Vísir/Fabian Strauch/ Getty Images

Bayern München varð að sætta sig við eitt stig í heimsókn sinni til nýliða Schalke í þýsku úrvalsdeildinni í dag. Leiknum lauk með markalausu jafntefli, 0-0.

Bayern var með töluverða yfirburði í leiknum og skapaði sér nokkur góð færi, en Loris Karius átti stórleik í marki Schalke og kom í veg fyrir að gestirnir kæmust yfir.

Harry Kane fékk meðal annars gott færi undir lok leiksins en Karius varði vel og hélt heimamönnum á lífi. Bayern pressaði stíft á lokakaflanum en Schalke hélt út og fagnaði mikilvægu stigi í fyrsta heimaleik sínum í Bundesliga eftir endurkomu félagsins í deildina.

Bayern hafði byrjað tímabilið af miklum krafti og vann Stuttgart 5-1 í fyrstu umferð. Lið Vincent Kompany náði því ekki að fylgja þeim sigri eftir í Gelsenkirchen og missti þar með fyrstu stigin á tímabilinu.

Schalke, sem tapaði 3-0 gegn Augsburg í fyrstu umferð, getur hins vegar fagnað sterkri frammistöðu gegn ríkjandi meisturum og einu stigi sem gæti reynst dýrmætt þegar upp verður staðið.

Þýski boltinn

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