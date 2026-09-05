Schalke náði í stig gegn Bayern Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 18:43 Harry Kane svekktur eftir leikinn í dag. Vísir/Fabian Strauch/ Getty Images Bayern München varð að sætta sig við eitt stig í heimsókn sinni til nýliða Schalke í þýsku úrvalsdeildinni í dag. Leiknum lauk með markalausu jafntefli, 0-0. Bayern var með töluverða yfirburði í leiknum og skapaði sér nokkur góð færi, en Loris Karius átti stórleik í marki Schalke og kom í veg fyrir að gestirnir kæmust yfir. Harry Kane fékk meðal annars gott færi undir lok leiksins en Karius varði vel og hélt heimamönnum á lífi. Bayern pressaði stíft á lokakaflanum en Schalke hélt út og fagnaði mikilvægu stigi í fyrsta heimaleik sínum í Bundesliga eftir endurkomu félagsins í deildina. Bayern hafði byrjað tímabilið af miklum krafti og vann Stuttgart 5-1 í fyrstu umferð. Lið Vincent Kompany náði því ekki að fylgja þeim sigri eftir í Gelsenkirchen og missti þar með fyrstu stigin á tímabilinu. Schalke, sem tapaði 3-0 gegn Augsburg í fyrstu umferð, getur hins vegar fagnað sterkri frammistöðu gegn ríkjandi meisturum og einu stigi sem gæti reynst dýrmætt þegar upp verður staðið. Þýski boltinn Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn Uppgjörið: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn City marði Coventry Enski boltinn Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Fleiri fréttir Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Schalke náði í stig gegn Bayern Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Raphinha nýr fyrirliði Barcelona Rúst hjá Rosenborg Arbeloa í brasi Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Keflavík - Valur | Hörð barátta um efri hlutann Misjafn árangur Íslendingaliðanna Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum 16 ára gamalt myndskeið af Messi vekur athygli Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Enrique samþykkti að ná sjö árum hjá PSG Sjóðheitur Ísak skoraði í fyrsta sigrinum Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Sjá meira