Fótbolti

Ágúst Orri fagnaði stór­sigri í öðrum leik sínum með Excelsior

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ágúst Orri í síðasta leik með liðinu.
Ágúst Orri í síðasta leik með liðinu. Vísir/getty/Yannick Verhoeven

Ágúst Orri Þorsteinsson var í byrjunarliði Excelsior sem vann sannfærandi 3-0 sigur á Willem II í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Þetta var aðeins annar leikur Ágústs Orra fyrir Excelsior eftir að hann gekk til liðs við félagið frá Breiðabliki í lok ágúst. Hann byrjaði einnig gegn Sparta Rotterdam um síðustu helgi og lék þá 66 mínútur í 2-1 sigri.

Ágúst Orri hóf leikinn á hægri kantinum í liði Excelsior og fékk því traust frá þjálfaranum strax í sínum öðrum leik fyrir nýja félagið.

Excelsior er nú með tvo sigra í röð eftir að Ágúst Orri kom til félagsins. Ágúst Orri kom til Excelsior eftir afar gott tímabil með Breiðabliki. Hann skoraði sex mörk og lagði upp fjögur til viðbótar í Bestu deildinni áður en hann hélt til Hollands.

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