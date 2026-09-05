Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 20:56 Ágúst Orri í síðasta leik með liðinu. Vísir/getty/Yannick Verhoeven Ágúst Orri Þorsteinsson var í byrjunarliði Excelsior sem vann sannfærandi 3-0 sigur á Willem II í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld. Þetta var aðeins annar leikur Ágústs Orra fyrir Excelsior eftir að hann gekk til liðs við félagið frá Breiðabliki í lok ágúst. Hann byrjaði einnig gegn Sparta Rotterdam um síðustu helgi og lék þá 66 mínútur í 2-1 sigri. Ágúst Orri hóf leikinn á hægri kantinum í liði Excelsior og fékk því traust frá þjálfaranum strax í sínum öðrum leik fyrir nýja félagið. Excelsior er nú með tvo sigra í röð eftir að Ágúst Orri kom til félagsins. Ágúst Orri kom til Excelsior eftir afar gott tímabil með Breiðabliki. Hann skoraði sex mörk og lagði upp fjögur til viðbótar í Bestu deildinni áður en hann hélt til Hollands. Hollenski boltinn Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn City marði Coventry Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Fleiri fréttir Ágúst Orri fagnaði stórsigri í öðrum leik sínum með Excelsior ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Stefán og Alfons gátu ekki klárað leikinn vegna óeirða Schalke náði í stig gegn Bayern Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Raphinha nýr fyrirliði Barcelona Rúst hjá Rosenborg Arbeloa í brasi Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin City marði Coventry Steindautt er Tottenham náði í fyrsta stigið Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Misjafn árangur Íslendingaliðanna Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum 16 ára gamalt myndskeið af Messi vekur athygli Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Enrique samþykkti að ná sjö árum hjá PSG Sjóðheitur Ísak skoraði í fyrsta sigrinum Sjá meira