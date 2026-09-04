Innlent

Langreyðarkvótinn mun tæp­lega nást

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hvalur dreginn upp á vinnsluplanið í Hvalfirði í byrjun vertíðar í lok júnímánaðar. Alls hafa 72 langreyðar veiðst í sumar til þessa.
Hvalur dreginn upp á vinnsluplanið í Hvalfirði í byrjun vertíðar í lok júnímánaðar. Alls hafa 72 langreyðar veiðst í sumar til þessa. Vísir/Vilhelm

Hvalbátarnir tveir, Hvalur 8 og Hvalur 9, lönduðu fjórum langreyðum í fyrradag, tveimur hvölum hvor, til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtals 72 langreyðar veiðst á vertíðinni en þeim fyrstu var landað í hvalstöðinni þann 26. júní síðastliðinn.

Vegna brælu á miðunum hafa hvalbátarnir beðið átekta í Hvalfirði frá því á miðvikudag. Veður er að ganga niður og má búast við að þeim verði báðum siglt aftur út til veiða síðar í dag, samkvæmt upplýsingum fréttastofu.

Farið er að síga á seinni hluta hvalvertíðarinnar. Veiðunum hefur í seinni tíð venjulega lokið í síðari hluta septembermánaðar þótt stundum hafi þær teygst inn í októbermánuð. Það ræðst þó mest af veðri og veðurhorfum en á þessum árstíma verða brælur tíðari auk þess sem birtutíminn styttist verulega.

Frá hvalstöðinni í Hvalfirði. Búast má við að hvalvertíðinni ljúki undir lok mánaðarins.Vísir/Egill

Ólíklegt þykir að langreyðarkvóti ársins, upp á 116 dýr vestanlands, muni nást. Úr þessu fer jafnframt að verða hæpið að veiði sumarsins nái eitthundrað dýrum.

Þótt heildarkvótinn hafi verið upp á 150 dýr skilyrti ráðherra að 34 þeirra skyldu veidd austanlands. Sú veiði þykir ekki raunhæf vegna fjarlægðar og langs siglingatíma frá vinnslustöðinni í Hvalfirði.

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