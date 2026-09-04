Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Kristján Már Unnarsson skrifar 4. september 2026 10:30 Hvalur dreginn upp á vinnsluplanið í Hvalfirði í byrjun vertíðar í lok júnímánaðar. Alls hafa 72 langreyðar veiðst í sumar til þessa. Vísir/Vilhelm Hvalbátarnir tveir, Hvalur 8 og Hvalur 9, lönduðu fjórum langreyðum í fyrradag, tveimur hvölum hvor, til vinnslu í Hvalfirði. Þar með hafa samtals 72 langreyðar veiðst á vertíðinni en þeim fyrstu var landað í hvalstöðinni þann 26. júní síðastliðinn. Vegna brælu á miðunum hafa hvalbátarnir beðið átekta í Hvalfirði frá því á miðvikudag. Veður er að ganga niður og má búast við að þeim verði báðum siglt aftur út til veiða síðar í dag, samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Farið er að síga á seinni hluta hvalvertíðarinnar. Veiðunum hefur í seinni tíð venjulega lokið í síðari hluta septembermánaðar þótt stundum hafi þær teygst inn í októbermánuð. Það ræðst þó mest af veðri og veðurhorfum en á þessum árstíma verða brælur tíðari auk þess sem birtutíminn styttist verulega. Frá hvalstöðinni í Hvalfirði. Búast má við að hvalvertíðinni ljúki undir lok mánaðarins.Vísir/Egill Ólíklegt þykir að langreyðarkvóti ársins, upp á 116 dýr vestanlands, muni nást. Úr þessu fer jafnframt að verða hæpið að veiði sumarsins nái eitthundrað dýrum. Þótt heildarkvótinn hafi verið upp á 150 dýr skilyrti ráðherra að 34 þeirra skyldu veidd austanlands. Sú veiði þykir ekki raunhæf vegna fjarlægðar og langs siglingatíma frá vinnslustöðinni í Hvalfirði. Hvalveiðar Sjávarútvegur Hvalfjarðarsveit Akranes Matvælaframleiðsla Matur Dýr Umhverfismál Tengdar fréttir Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa á Íslandsmiðum síðan 2023, voru dregnar á land snemma í morgun í Hvalfirði. Tvær langreyðar hafi verið veiddar í nótt. 23. júní 2026 14:32 Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda enda á „ónauðsynlegar og ómannúðlegar“ hvalveiðar hið fyrsta. Í yfirlýsingu frá samtökunum segir að ekki sé hægt að lýsa veiðunum öðruvísi en „villimannslegum“. 23. júní 2026 10:32 Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, eru væntanlegar á land í Hvalfirði í nótt. Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi, venjulegt verkafólk geti fengið allt að tvær milljónir króna í laun á mánuði. Þá segir hann að það yrði illa farið fyrir Íslendingum ef „öfgaskoðanir öfgafólks“ færu að hafa áhrif á ákvarðanatökur. 22. júní 2026 20:53 „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Landhelgisgæslan er í viðbragðsstöðu vegna mögulegrar komu skipsins Bandero til Íslands. Í myndbandi sem birt var á Facebooksíðu samtaka Paul Watson í gær segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veiddir verði hvalir á meðan samtökin eru á Íslandi. 27. júní 2026 13:43 Mest lesið Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Erlent Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Erlent Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Innlent Óttast að yfir áttatíu hafi farist Erlent Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Innlent Fleiri fréttir Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Sjá meira