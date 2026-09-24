Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Tómas Arnar Þorláksson skrifar 24. september 2026 12:39 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík. vísir/Ívar/hr/vilhelm Móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleiddar með réttum hætti. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að fleiri gætu leitað réttar síns enda skýrt fordæmi nú fyrirliggjandi. Utanríkisráðherra segir dapurlegt að konan hafi neyðst til að berjast í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti sínum. Ekki hefði verið um vandamál að ræða ef bókun 35 hefði verið innleidd með réttum hætti. Í stuttu máli varðar dómur Hæstaréttar að kona sem hafði starfað sem læknir í Danmörku frá 2015 til 2019 hafi fengið of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Konan eignaðist barnið á Íslandi árið 2020 og fékk aðeins lágmarksgreiðslur úr sjóðnum þar sem ekki var hægt að miða við laun hennar sem læknir í öðru landi. Það var ekki mögulegt þar sem reglugerð Evrópuþingsins um samræmingu almannatrygginga var ekki innleidd með réttum hætti sem íslensk lög og stangaðist á við önnur lög um fæðingar- og foreldraorlof. Mikilvægur og fordæmisgefandi dómur Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti og EES-samningnum við Háskólann í Reykjavík, bendir á að Hæstiréttur hafi komist að þeirri niðurstöðu í dómi árið 2024 sem varðaði mál sömu konu að bókun 35 hafi ekki verið innleidd með réttum hætti. „Þetta er merkilegur dómur og lokin á langri sögu í gegnum fjögur dómstig. Í fyrra málinu leitaði þessi kona eftir því að fá staðfest að hún ætti rétt á fæðingarorlofi. Þá komst Hæstiréttur að því að hún ætti þann rétt en að hann hafi ekki verið réttilega innleiddur hér á landi. Þá fór Hæstiréttur í löngu máli yfir bókun 35 og tengsl landsréttar og EES-réttar mjög ítarlega. Þar sem bókunin væri ekki innleidd með fullnægjandi hætti var ekki hægt að veita þennan rétt sem hún átti svo sannarlega. Þetta var sögulegur dómur sem segir til um mikilvægi og fordæmisgildi þessa máls.“ Konan hafi því ekki fengið sjálfsagðan rétt sinn viðurkenndan samkvæmt EES-samningnum. „Þessi dómur er þá skaðabótamál sem byggir á fyrri dómnum. Þetta er þá lokin á sennilega rúmlega sex ára ef ekki sjö ára gamalli sögu. Það hefur tekið hana þennan tíma að ná fram rétti sínum. Þetta er mjög langur og torsóttur vegur, vil ég segja, til að fá rétt fæðingarorlof.“ Réttur móðurinnar samkvæmt íslenskum lögum um frjálsa för á innri markaði Evrópu hafi verið skertur. Gunnar segir báða dómana gefa skýrt og mikilvægt fordæmi. Fleiri gætu leitað réttar síns. „Ég vil allavega meina að ef að við hefðum réttilega eða með fullnægjandi hætti haft bókun 35 í íslenskum rétti þá hefði þetta ekki þurft að fara alla þessa vegferð.“ „Ég vona að menn hafi hugrekki til þess“ Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir mikilvægt að koma bókun 35 í gegnum þingið. „Þegar upp er staðið er bókun 35 réttlætismál fyrir íslenskan almenning og íslensk fyrirtæki og við erum búin að sjá það að í sex eða sjö ár hefur þessi kona barist fyrir rétti sínum og á sama tíma hefur Alþingi Íslendinga ekki náð að klára þetta mál. Að klára þetta mál er einfaldlega að standa með EES-samningnum og að standa með réttindum Íslendinga,“ segir hún og ítrekar að hún vilji klára bókun 35 sem allra fyrst. Það sé dapurlegt að vita til þess að móðirin hafi þurft að berjast fyrir sínum rétti. Að mati Þorgerðar þarf Alþingi að koma í veg fyrir að íslenska ríkið gerist skaðabótaskylt. „Ég vona innilega að við látum ekki pólitíska hentistefnu og einhverja svona klækjapólitík ráða, heldur að menn beri einfaldlega ábyrgð og klári málið. Ég vona að menn hafi hugrekki til þess.“ Bókun 35 Evrópusambandið EES-samningurinn Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Þakplötur og trampólín á flugi Innlent Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Innlent Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Innlent Fleiri fréttir Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Sjá meira