Móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleiddar með réttum hætti. Rætt verður við utanríkisráðherra um málið í fréttatíamnum sem og sérfræðing í Evrópurétti sem segir að fleiri gætu leitað réttar síns vegna málsins.
Fyrsta alvöru haustlægðin gengur nú yfir landið og hafa fleiri viðvaranir bæst við þær sem gefnar voru út í gær. Veðurfræðingur segir spár hafa gengið eftir en björgunarsveitir landsins hafa engu að síður haft í nægu að snúast.
Rætt verður við upplýsingafulltrúa Landsbjargar í fréttatímanum um verkefni sveitanna í morgun.
Einnig verður rætt við þjóðgarðsvörð á Þingvöllum sem segist ekki vita hvort áhrif náttúrupassans á komur ferðamanna hafi verið metin. Hann veltir fyrir sér hvort þeir taki sveig fram hjá Gullna hringnum.
Þá ætlar Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður Sýnar að ræða um Pallborðið sem er á dagskrá Vísis í dag en þar verða Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA og Halla Gunnarsdóttir formaður VR gestir og ræða stöðuna í kjaramálunum sem virðast vera í talsverðum hnút.
Í íþróttunum verður fjallað um Hafnarfjarðarslaginn í handboltanum sem fram fer í kvöld og þá dregur til tíðinda hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta í dag.
Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.