Innlent

Bókun 35 og ó­veður setur strik í reikninginn

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Móðir lagði íslenska ríkið í skaðabótamáli á þeim grundvelli að EES-reglur hafi ekki verið innleiddar með réttum hætti. Rætt verður við utanríkisráðherra um málið í fréttatíamnum sem og sérfræðing í Evrópurétti sem segir að fleiri gætu leitað réttar síns vegna málsins.

Fyrsta alvöru haustlægðin gengur nú yfir landið og hafa fleiri viðvaranir bæst við þær sem gefnar voru út í gær. Veðurfræðingur segir spár hafa gengið eftir en björgunarsveitir landsins hafa engu að síður haft í nægu að snúast.

Rætt verður við upplýsingafulltrúa Landsbjargar í fréttatímanum um verkefni sveitanna í morgun.

Einnig verður rætt við þjóðgarðsvörð á Þingvöllum sem segist ekki vita hvort áhrif náttúrupassans á komur ferðamanna hafi verið metin. Hann veltir fyrir sér hvort þeir taki sveig fram hjá Gullna hringnum.

Þá ætlar Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður Sýnar að ræða um Pallborðið sem er á dagskrá Vísis í dag en þar verða Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA og Halla Gunnarsdóttir formaður VR gestir og ræða stöðuna í kjaramálunum sem virðast vera í talsverðum hnút.

Í íþróttunum verður fjallað um Hafnarfjarðarslaginn í handboltanum sem fram fer í kvöld og þá dregur til tíðinda hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta í dag.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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