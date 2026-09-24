Innlent

Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Veðrið leit ekkert sérlega illa út við Höfða í Reykjavík í morgun.
Veðrið leit ekkert sérlega illa út við Höfða í Reykjavík í morgun. Vísir/Sigurjón

Gular veðurviðvaranir eru í gildi víðast hvar á landinu. Sigurjón Guðni Ólason tökumaður skellti sér út í veðrið og fangaði svipmyndir haustsins á höfuðborgarsvæðinu.

Landsmenn hafa eflaust ekki farið varhluta af veðrinu. Gular veðurviðvaranir voru í gildi á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, Austfjörðum, Suðausturlandi og á Miðhálendinu.

Sigurður Ragnarsson betur þekktur sem Siggi stormur sagði í Reykjavík síðdegis í gær á Bylgjunni að í hans bókum væri lægð dagsins fyrsta alvöru haustlægðin. Það má sjá vel á svipmyndum Sigurjóns að haustið er farið að segja til sín.

Klippa: Svipmyndir af haustinu í Reykjavík
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