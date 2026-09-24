Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Lovísa Arnardóttir skrifar 24. september 2026 14:05 Einn var undir 18 ára af þeim sem féllu fyrir eigin hendi í fyrra. Vísir/Lýður Valberg Árið 2025 voru sjálfsvíg á Íslandi 43 talsins eða 11,0 á hverja 100.000 íbúa. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Embættis landlæknis en embættið hefur birt tölur þess efnis. Af þeim voru 28 karlmenn og fimmtán konur. Einn var á barnsaldri, undir 18 ára, en flestir, 21 þeirra, á aldrinum 45 til 59 ára. 22 bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og 21 utan þess. Í tilkynningu kemur fram að sé horft til síðustu fimm ára, það er tímabilsins 2021 til 2025, hafi sjálfsvíg að meðaltali verið 42 á ári eða 11,1 á hverja 100.000 íbúa. Í tilkynningu kemur fram að vegna fámennis þjóðarinnar geti litlar breytingar á fjölda valdið nokkrum sveiflum í dánartíðni milli ára. Því er mikilvægt að túlka ekki tölur fyrir eitt ár sem vísbendingu um fjölgun eða fækkun sjálfsvíga heldur horfa frekar á lengra tímabil. Ítarlegar tölur um sjálfsvíg má finna á vef Embættis landlæknis. Af mælaborði embættis landlæknis. Landlæknisembættið Opinber tölfræði um sjálfsvíg byggir á skráðum upplýsingum á dánarvottorðum einstaklinga með lögheimili á Íslandi við andlát, sem skráðar eru í dánarmeinaskrá landlæknis. Fjöldi sjálfsvíga tekur til andláta þar sem undirliggjandi dánarorsök á dánarvottorði er skráð sem vísvitandi sjálfsskaði (ICD-10 kóðar: X60–X84). Fólk á öllum aldri og af öllum kynjum falli fyrir eigin hendi Í tilkynningu embættisins er jafnframt bent á að sjálfsvígsforvarnir séu sameiginlegt verkefni margra ráðuneyta, stofnana og félagasamtaka. Tölur um sjálfsvíg veiti mikilvægar upplýsingar. Fólk á öllum aldri og af öllum kynjum falli fyrir eigin hendi. Í tilkynningu embættis landlæknis kemur jafnframt fram að Hjá Lífsbrú – miðstöð sjálfsvígsforvarna hjá Embætti landlæknis sé haldið utan um vinnu við sjálfsvígsforvarnir á Íslandi. Unnið sé eftir Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi 2025–2030. Áætlunin skiptist í sjö kafla og inniheldur 26 aðgerðir sem miða að því að efla sjálfsvígsforvarnir, bæta stuðning og meðferð og styrkja þekkingu og vitund um sjálfsvíg og sjálfsvígsforvarnir. Fjórum aðgerðum er lokið, unnið er að 13 aðgerðum og níu aðgerðir eru ekki hafnar. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Heilbrigðismál Geðheilbrigði Embætti landlæknis Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða Sjá meira