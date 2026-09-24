Innlent

Fjöldi sjálfs­víga svipaður og fyrri ár

Lovísa Arnardóttir skrifar
Einn var undir 18 ára af þeim sem féllu fyrir eigin hendi í fyrra.
Einn var undir 18 ára af þeim sem féllu fyrir eigin hendi í fyrra. Vísir/Lýður Valberg

Árið 2025 voru sjálfsvíg á Íslandi 43 talsins eða 11,0 á hverja 100.000 íbúa. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Embættis landlæknis en embættið hefur birt tölur þess efnis. 

Af þeim voru 28 karlmenn og fimmtán konur. Einn var á barnsaldri, undir 18 ára, en flestir, 21 þeirra, á aldrinum 45 til 59 ára. 22 bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og 21 utan þess.

Í tilkynningu kemur fram að sé horft til síðustu fimm ára, það er tímabilsins 2021 til 2025, hafi sjálfsvíg að meðaltali verið 42 á ári eða 11,1 á hverja 100.000 íbúa.

Í tilkynningu kemur fram að vegna fámennis þjóðarinnar geti litlar breytingar á fjölda valdið nokkrum sveiflum í dánartíðni milli ára. Því er mikilvægt að túlka ekki tölur fyrir eitt ár sem vísbendingu um fjölgun eða fækkun sjálfsvíga heldur horfa frekar á lengra tímabil. Ítarlegar tölur um sjálfsvíg má finna á vef Embættis landlæknis.

Af mælaborði embættis landlæknis. Landlæknisembættið

Opinber tölfræði um sjálfsvíg byggir á skráðum upplýsingum á dánarvottorðum einstaklinga með lögheimili á Íslandi við andlát, sem skráðar eru í dánarmeinaskrá landlæknis. Fjöldi sjálfsvíga tekur til andláta þar sem undirliggjandi dánarorsök á dánarvottorði er skráð sem vísvitandi sjálfsskaði (ICD-10 kóðar: X60–X84).

Fólk á öllum aldri og af öllum kynjum falli fyrir eigin hendi

Í tilkynningu embættisins er jafnframt bent á að sjálfsvígsforvarnir séu sameiginlegt verkefni margra ráðuneyta, stofnana og félagasamtaka. Tölur um sjálfsvíg veiti mikilvægar upplýsingar. Fólk á öllum aldri og af öllum kynjum falli fyrir eigin hendi.

Í tilkynningu embættis landlæknis kemur jafnframt fram að Hjá Lífsbrú – miðstöð sjálfsvígsforvarna hjá Embætti landlæknis sé haldið utan um vinnu við sjálfsvígsforvarnir á Íslandi. Unnið sé eftir Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi 2025–2030. Áætlunin skiptist í sjö kafla og inniheldur 26 aðgerðir sem miða að því að efla sjálfsvígsforvarnir, bæta stuðning og meðferð og styrkja þekkingu og vitund um sjálfsvíg og sjálfsvígsforvarnir. Fjórum aðgerðum er lokið, unnið er að 13 aðgerðum og níu aðgerðir eru ekki hafnar.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

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