Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. september 2026 14:56 Svona var glugginn eftir að maður mætti með sleggju í morgun. Samsett/Aðsend Brotist var inn í raftækjaverslunina Mi búðin við Ármúla snemma í morgun. Framkvæmdastjórinn segir að ítrekaðar tilraunir hafi verið gerðar til að brjótast inn í verslunina en þó með misjöfnum árangri. „Rétt fyrir klukkan sex í morgun þá er brotist inn hjá okkur. Það er maður sem mætir með sleggju og kemst þarna í gegnum rúðuna okkar. Rúðurnar okkar eru tvöfalt öryggisgler og svo er líka öryggisfilma. Það er nánast ómögulegt að brjótast inn, nema þú mætir með sleggju greinilega,“ segir Örvar Blær Guðmundsson, framkvæmdastjóri Mi. Þjófurinn var inni í versluninni í um þrjátíu sekúndur en náði að hafa á brott með sér spjaldtölvur, farsíma og rafmagnshlaupahjól. Þetta er í annað skipti sem brotist hefur verið inn í verslunina á þessu ári en í þau sex ár sem verslunin hefur staðið við Ármúla hefur verið reynt að brjótast inn nokkrum sinnum á ári. Frá innbroti í verslunina fyrr á árinu.Aðsend „Það er dýrt að missa hlutina en síðan er oft mesti kostnaðurinn í skemmdunum. Hann skemmdi öryggiskerfið okkar sem heldur símunum,“ segir hann. Þá er öryggiskerfið þeirra beintengt við kerfi lögreglunnar svo hún fær tilkynningu nær samstundis. Datt á glerbrotin Örvar ítrekar að í langflestum tilfellum komist innbrotsþjófarnir ekki inn í verslunina vegna öryggisráðstafana sem þau hafa gert. Að auki séu eftirlitsmyndavélar víða svo alla jafna náist þeir á mynd. „Í júní þegar það var brotist inn hjá okkur var maðurinn sem braust inn heillengi að reyna að komast inn. Ég veit ekki hvort hann lifði af, það var svo mikið blóð,“ segir hann. Maðurinn hafi ítrekað skorið sig á glerinu og síðan dottið í glerið. Aðkoman hafi verið ónotaleg þar sem blóðslettur hafi verið úti um allt. Blóðslettur voru út um alla verslunina eftir innbrotið í júní.Aðsend Blóðslóðin hafi legið út Ármúlann og að húsnæði Konukots sem stendur við Ármúla 34. Örvar segist þá hafa heyrt í samtali við aðra rekstraraðila við götuna að þeir hafi átt í einhverjum vandræðum vegna þessa, til að mynda hefðu bílar viðskiptavina þeirra orðið fyrir skemmdum. Ekki er hægt að fullyrða um að þeir sem leiti í athvarf Konukots séu ábyrgir fyrir skemmdunum eða innbrotunum. Örvar hefur einnig heyrt af fleiri innbrotum í hverfinu en telur samt sem áður innbrotin ekki hafa verið tengd við svæðið. Töluvert var fjallað um innbrotahrinu í miðborginni og nágrenni hennar á Vísi í sumar. Öll málin felld niður Örvar segist hafa leitað til lögreglunnar í hvert skipti sem brotist var inn og hafi hann kært nokkra innbrotsþjófa. Hins vegar hafi öll málin verið felld niður, ýmist vegna skorts á sönnunargögnum eða öðru. „Lögreglan kom í morgun og skoðaði upptökurnar og þekkti ekki manninn allavega. Þetta er alltaf það sama, öll þessi mál hafa verið felld niður,“ segir hann. „Það liggur við að við sleppum því að hringja í lögregluna.“ Þrátt fyrir það er hann með upptökur af öllum innbrotunum og hefur sést í húðflúr eða álíka svo hægt er að einkenna þjófinn. Þeir innbrotsþjófar sem komast inn í verslunina fá oftast lítið upp úr því. Um leið og kveikt er á stolnum símum læsast þeir og er engin leið til þess að nota þá. „Yfirleitt er ekki náð að stela neinu, oftar en ekki komast menn ekki inn en fyrir svona þremur árum þá komst einhver inn og náði að taka nokkra síma en það sem menn fatta ekki er að þessir símar eru allir læstir.“ Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða Sjá meira