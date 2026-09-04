Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðgangna til Eyja Smári Jökull Jónsson skrifar 4. september 2026 06:25 Haraldur Pálsson framkvæmdastjóri Eyjaganga, Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra og Árni Sigfússon stjórnarformaður Eyjaganga. Stjórnarráðið Innviðaráðherra og forsvarsmenn Eyjaganga undirrituðu í gær viljayfirlýsingu um samstarf vegna jarðganga á milli lands og Vestmannaeyja. Nýlega hófst gagnasöfnun svo hægt verði að ráðast í heildstætt fýsileika- og kostnaðarmat á verkefninu. Greint er frá undirritun viljayfirlýsingarinnar á vef Stjórnarráðsins og þar segir að markmiðið sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslum við verkefnið. Viljayfirlýsingin kveður á um að Eyjagöng ehf. beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar fýsileikarannsóknir sem taki til jarðfræðilegra og tæknilegra forsenda, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Ríkið mun styðja við undirbúninginn með miðlun gagna og greininga, ráðgjöf um leyfismál og samvinnu um tengingu við vegakerfi landsins. „Það er ánægjulegt að heimamenn í Eyjum hafi tekið frumkvæði að því að fjármagna og leiða svo umfangsmiklar rannsóknir. Það er mikilvægt að ríkið greiði götu verkefnisins á þessu stigi og það gerum við með faglegu samstarfi, miðlun gagna og ráðgjöf,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra. Stefna á að hægt verði að keyra til Vestmannaeyja eftir tíu ár Kjarnaboranir í Eyjum hófust síðastliðið vor en bæði var borað í Vestmannaeyjum sem og suður af Krossi á Landeyjasandi. Hluthafar í Eyjagöngum eru sveitarfélög auk ýmissa fyrirtækja og sagði framkvæmdastjóri Eyjaganga þá að mat félagsins væri að eftir tíu ár væri hægt að keyra á milli lands og Eyja. „Þá værum við að fara í rannsóknarferli núna í tvö til þrjú ár og svo fjármögnunarfasa á seinni hluta þess tíma samhliða. Síðan myndum við fara í borun og framkvæmdir sem myndu taka fjögur til fimm ár frá báðum endum. Í kjölfarið þá þyrfti að steypa göngin þannig að þetta yrði í heildina um tíu ár,“ segir Haraldur að lokum. Vestmannaeyjar Samgöngumál Jarðgöng á Íslandi Rangárþing eystra Vegagerð Tengdar fréttir Eyjagöng sækja í sig veðrið með nýjum hluthöfum Verkefnið um jarðgöng til Vestmannaeyja er ekki lengur aðeins hugmynd á teikniborðinu. Með tilkomu nýrra hluthafa á borð við Landsbankann og N1 nálgast Eyjagöng nú fjárhagslegt markmið sitt hratt, á sama tíma og undirbúningur jarðgrunnsrannsókna fer af stað í lok apríl. 23. mars 2026 13:07 Mest lesið Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Óttast að yfir áttatíu hafi farist Erlent Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Erlent Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Innlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Erlent „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ Innlent Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Innlent Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Innlent Fleiri fréttir Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Sjá meira