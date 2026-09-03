Ríkissáttasemjari segir óljóst hvort kjarasamningar Icelandair og flugmanna náist fyrir 15. september eins og stefnt var að. Enn beri mikið á milli og deilan sé snúin. Kaup Icelandair á Play Europe og nýleg svefnkönnun Félags íslenskra atvinnuflugmanna hjálpi ekki til í viðræðunum.
Um miðjan júní gáfu fulltrúar FÍA og Icelandair út yfirlýsingu þar sem fram kom að stefnt yrði að því að ljúka viðræðum fyrir 15. september og unnið samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi.
Ertu bjartsýnn á að flugmenn og Icelandair nái saman fyrir 15. september?
„Ég get bara ekki sagt um það en það er enn talsverður tími til stefnu. Við höldum áfram að reyna og leggjum ekki árar í bát. Þetta er ennþá snúin deila þar sem mikið ber á milli,“ segir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari.
Kjaradeilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl en þá höfðu kjarasamningar verið lausir frá því í lok október á síðasta ári. Síðastliðnar vikur hafi samtalið verið lifandi en þó ekki leitt til niðurstöðu, að sögn Ástráðs. Áfram verði reglulega fundað þangað til sáttir nást.
„Það er enginn fundarskortur. Það er ekki hann sem er vandamálið. Við fundum bara þangað til við klárum þetta. Við höldum bara áfram að tala saman um einhvers konar lausn. Það eru engin töfrabrögð til í því,“ segir Ástráður.
Kaup Icelandair Group hf. á 49 prósenta eignarhlut í Fly Play Europe Holdco ehf. hafi lítið borið á góma í viðræðum en hafi möguleg áhrif á kjaradeiluna samt sem áður.
„Það hefur óskaplega lítið borið á góma. Ég geri samt ekki ráð fyrir því að það hafi endilega gert málið auðveldara,“ segir Ástráður.
Þreytukönnun FÍA, þar sem kom fram að rúmur helmingur flugmanna hafi sofnað við störf í sumar, hafi ekki komið upp á fundum en hafi sömuleiðis mögulega einhver áhrif.
„Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur,“ segir Ástráður.