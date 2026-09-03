Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Birgir Olgeirsson skrifar 3. september 2026 14:45 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Ráðuneyti hennar hefur birt tillögu um að óútdeildur annar vinningur í Vikinglottó renni í varasjóð leiksins í stað þess að safnast upp milli vikna. Ívar Breyta á reglum Vikinglottó þannig að annar vinningur safnist ekki lengur upp milli vikna þegar enginn vinnur hann. Féð fer þess í stað í varasjóð sem er notaður til að tryggja og hækka fyrsta vinning. Dómsmálaráðuneytið hefur birt breytingarnar í Samráðsgátt að beiðni Íslenskrar getspár. Til að vinna fyrsta vinning þarf allar sex aðaltölurnar og rétta Víkingatölu. Sá sem fær aðaltölurnar sex en ekki Víkingatöluna fær annan vinning. Nú flyst annar vinningur yfir á næstu viku ef enginn vinnur. Eftir breytinguna fer féð í jöfnunarsjóð Vikinglottó, sem er varasjóður leiksins og tryggir að fyrsti vinningur verði aldrei lægri en þrjár milljónir evra, um 422 milljónir króna. Hámark fyrsta vinnings er 25 milljónir evra, um 3,5 milljarðar króna. Fé umfram þá upphæð fer nú í annan vinning í næsta útdrætti en á framvegis að renna í jöfnunarsjóðinn. Breytingarnar ná aðeins til Vikinglottó. Óútdeildur annar vinningur á framvegis að renna í varasjóð leiksins í stað þess að safnast upp milli vikna.Vilhelm Viðmiðið fyrir stærð sjóðsins verður jafnframt lækkað úr 7,5 milljónum evra í sex milljónir. Fari sjóðurinn yfir sex milljónir bætist umframféð við fyrsta vinning. Sé fyrsti vinningur þegar yfir 25 milljónum evra helst féð þó í sjóðnum þar til einhver vinnur pottinn. Það bætist þá við fyrsta vinning í næsta útdrætti. Breytingarnar beina þannig meira fé í fyrsta vinning en draga úr möguleikanum á mjög stórum öðrum vinningum. Í drögunum minnka einnig uppgefnar líkur á öðrum vinningi úr einum á móti 12,3 milljónum í einn á móti 15,3 milljónum. Líkur á fimm réttum án Vikingatölunnar breytast úr einum á móti 48,696 í einn á móti 60,871. Engin breyting er þó gerð á útdrættinum sjálfum. Áfram verða dregnar sex aðaltölur úr 48 tölum og ein víkingatala úr fimm. Breytingarnar virðast því snúa að því hvernig líkurnar eru settar fram en ekki raunverulegum möguleikum þátttakenda á vinningi. Reglurnar eiga að taka gildi 1. október. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Innlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Fleiri fréttir Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Sjá meira