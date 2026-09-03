Innlent

Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó

Birgir Olgeirsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Ráðuneyti hennar hefur birt tillögu um að óútdeildur annar vinningur í Vikinglottó renni í varasjóð leiksins í stað þess að safnast upp milli vikna.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Ráðuneyti hennar hefur birt tillögu um að óútdeildur annar vinningur í Vikinglottó renni í varasjóð leiksins í stað þess að safnast upp milli vikna. Ívar

Breyta á reglum Vikinglottó þannig að annar vinningur safnist ekki lengur upp milli vikna þegar enginn vinnur hann. Féð fer þess í stað í varasjóð sem er notaður til að tryggja og hækka fyrsta vinning.

Dómsmálaráðuneytið hefur birt breytingarnar í Samráðsgátt að beiðni Íslenskrar getspár.

Til að vinna fyrsta vinning þarf allar sex aðaltölurnar og rétta Víkingatölu. Sá sem fær aðaltölurnar sex en ekki Víkingatöluna fær annan vinning.

Nú flyst annar vinningur yfir á næstu viku ef enginn vinnur. Eftir breytinguna fer féð í jöfnunarsjóð Vikinglottó, sem er varasjóður leiksins og tryggir að fyrsti vinningur verði aldrei lægri en þrjár milljónir evra, um 422 milljónir króna.

Hámark fyrsta vinnings er 25 milljónir evra, um 3,5 milljarðar króna. Fé umfram þá upphæð fer nú í annan vinning í næsta útdrætti en á framvegis að renna í jöfnunarsjóðinn.

Breytingarnar ná aðeins til Vikinglottó. Óútdeildur annar vinningur á framvegis að renna í varasjóð leiksins í stað þess að safnast upp milli vikna.Vilhelm

Viðmiðið fyrir stærð sjóðsins verður jafnframt lækkað úr 7,5 milljónum evra í sex milljónir. Fari sjóðurinn yfir sex milljónir bætist umframféð við fyrsta vinning. Sé fyrsti vinningur þegar yfir 25 milljónum evra helst féð þó í sjóðnum þar til einhver vinnur pottinn. Það bætist þá við fyrsta vinning í næsta útdrætti.

Breytingarnar beina þannig meira fé í fyrsta vinning en draga úr möguleikanum á mjög stórum öðrum vinningum.

Í drögunum minnka einnig uppgefnar líkur á öðrum vinningi úr einum á móti 12,3 milljónum í einn á móti 15,3 milljónum. Líkur á fimm réttum án Vikingatölunnar breytast úr einum á móti 48,696 í einn á móti 60,871.

Engin breyting er þó gerð á útdrættinum sjálfum. Áfram verða dregnar sex aðaltölur úr 48 tölum og ein víkingatala úr fimm. Breytingarnar virðast því snúa að því hvernig líkurnar eru settar fram en ekki raunverulegum möguleikum þátttakenda á vinningi.

Reglurnar eiga að taka gildi 1. október.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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