Alþingi verður sett í næstu viku og fulltrúar flokkanna hituðu upp fyrir þingveturinn í Pallborðinu í dag. Þar voru þeir beðnir um að spá fyrir um stærsta mál vetrarins og það umdeildasta. Nokkur mál voru nefnd.
Fulltrúar allra þingflokka voru sammála um að efnahagsmálin muni vega þungt á þessum þingvetri. Verðbólga hefur ekki verið meiri í tvö ár, stýrivextir hafa verið hækkaðir og forsendur kjarasamninga eru brostnar. Til stendur að kynna hallalaus fjárlög á mánudag og Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, staðfesti að hagræðingu þyrfti til að ná því markmiði.
Hann vildi ekki taka fyrir að skattahækkanir væru einnig á borðinu en þingmenn stjórnarandstöðunnar telja einsýnt að svo verði.
Þingmennirnir voru því sammála um að fjárlögin verði stóra mál þingvetrarins. Skiptar skoðanir voru hins vegar á því sem gæti orðið umdeildast.
„Þau eru svo mikil ólíkindatól að maður veit aldrei hvað stuðar,“ sagði María Rut Kristinsdóttir, varaformaður þingflokks Viðreisnar, létt í bragði en kvaðst jafnframt vona að þingmenn stjórnar- og stjórnarandstöðuflokka geti átt í góðu samtali um brýn mál.
Heitar umræður um Bókun 35 sköpuðust í Pallborðinu og spáði Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, því að málið verði ekki lagt fram - líkt og ríkisstjórnin hefur þó boðað. „Ég lofa því að það kemur eitthvað mál upp sem við höfum enga trú á að verði til vandræða og að það verði sökudólgurinn.“
Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar, sagðist þurfa að sjá þingmálaskrána sem verður kynnt í næstu viku til þess að geta kortlagt átakamálin. „En það eru ýmis mál sem við þurfum að ræða og lög sem við höfum verið að setja en náum ekki að framfylgja. Ef maður nefnir lítið mál sem er að stækka er það áfengisneysla ungmenna, sem hafa nú aukið aðgengi að áfengi,“ sagði Ingibjörg.
Sigríður Á Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, sagðist líkt og Ólafur vona að Bókun 35 verði látin sitja á hakanum. Í Pallborðinu lýsti Sigríður raunar þeirri skoðun að það ætti að láta reyna á skyldu Íslendinga til þess að innleiða hana fyrir EFTA-dómstólnum.
„Ég get alveg sagt að ef að bókun 35 verður sett fram, sem ég í einlægni ræð ríkisstjórninni frá því að gera, að þá verður það erfiðasta málið að ná í gegn.“
Þá sagðist hún einnig hafa áhyggjur af boðuðum breytingum á sakamálalögum en þær eru liður í aðgerðum gegn skipulagðri brotastarfsem.
„Það eru alls konar þættir í því sem mér finnst orka tvímælis, sérstaklega þegar verið er að draga úr kröfu um dómsúrskurð við ýmsa valdbeitingu, líkt og við húsleit og hlerun. Það er auðvitað ekki pólitiskt sexí að stíga fram og segja að þetta orki tvímælis en þó að markmiðið sé gott má tilgangurinn ekki helga meðalið og við verðum að fara varlega í það að svipta borgara þeim sjálfsagða rétti að fjallað sé um það fyrir dómi hvort ástæða sé til að hlera símtöl manna og fara í húsleitir,“ sagði Sigríður.