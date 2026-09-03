Eldur kom upp í þaki Rimaskóla í Grafarvogi í Reykjavík klukkan hálf eitt í nótt. Slökkvistarf tók um tvær klukkustundir fyrir fjórar stöðvar slökkviliðs.
„Eldurinn í Rimaskóla byrjaði í millilofti og færðist yfir þakklæðingu og þakkant,“ segir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, og að þó svo að vinnan hafi verið erfið og erfitt að komast að hafi hún gengið vel.
Hann segir tjónið ekki verulegt og að þetta ætti ekki að hafa áhrif á skólastarf. Hann segir slökkvilið ekki hafa fundið neina skýringu á eldsupptökum. Það séu búnar að vera einhverjar framkvæmdir við skólann en þeir hafi ekki getað séð að það væri ástæðan.
Það ætti að koma í ljós í dag.
Slökkvilið sinnti einnig eldi í matvælafyrirtæki í Vesturhrauni í Garðabæ. Þar kom reykur um húsnæðið og í sal en engar skemmdir urðu.
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Tilkynnt var um þjófnað í verslun á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 17 til 5 í morgun. Í dagbók lögreglu kemur fram að lögreglumenn á þremur stöðvum, 1, 3 og 4, hafi verið tilkynnt um þjófnað í verslun. Í öllum tilvikum var málið leyst með vettvangskýrslu.