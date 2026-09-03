Innlent

Ó­virk um­ferðar­ljós valda töfum

Árni Sæberg skrifar
Umferðarljós eru meðal annars óvirk á Nýbýlavegi.
Umferðarljós eru meðal annars óvirk á Nýbýlavegi. Vísir/Sigurjón

Umferðarljós á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Nýbýlavegar, á og við brúnna yfir Reykjanesbraut, eru óvirk og óvíst hversu lengi viðgerð mun standa yfir. Sama gildir um umferðarljósin á gatnamótum Nýbýlavegar, Dalvegar og Skemmuvegar.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að umferðartafir séu viðbúnar vegna þessa og ökumenn séu minntir á að fylgja umferðarmerkjum á staðnum. 

Þá er lagt til að ökumenn breyti mögulega áætlun sinni ef fyrirhugað er að aka þarna um þennan eftirmiðdaginn.

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