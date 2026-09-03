Fulltrúi rússneska sendiráðsins var kallaður til fundar í utanríkisráðuneytinu í morgun þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við framferði Rússlands og fjölþáttaaðgerðir landsins í kjölfar drónaatviks í Þýskalandi í lok ágúst. Utanríkisráðherra segir að samstaða Íslands með Þýskalandi hafi verið áréttuð eftir drónaatvik.
Í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn fréttastofu kemur eftirfarandi fram.
Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins kallaði fulltrúa rússneska sendiráðsins á sinn fund í dag, þar sem samstaða Íslands með Þýskalandi var áréttuð í ljósi drónaatviks í Leipzig þann 4. ágúst sl.
Rannsóknir þýskra stjórnvalda staðfesta að atvikið hafi verið unnið af aðilum á vegum rússneskra stjórnvalda.
Á fundinum gerðu íslensk stjórnvöld alvarlegar athugsemdir við framferði Rússlands og þær fjölþáttaaðgerðir sem Rússar nota til að grafa undan öryggi Evrópu og hafa áhrif á stuðning Þýskalands og annarra bandalagsríkja Atlantshafsbandalagsins við Úkraínu.
Þá var einnig komið á framfæri fordæmingu íslenskra stjórnvalda á stríðsrekstri Rússlands í Úkraínu og þeirri stigmögnun sem nú á sér stað með grimmilegum loftárásum Rússa á almenna borgara í Úkraínu.
Þá var fulltrúum Rússlands gert skýrt grein fyrir því að stuðningur Íslands við Úkraínu sé staðfastur og verði það áfram.
Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð.