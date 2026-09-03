Innlent

Búið að opna fyrir um­ferð að nýju eftir bilunina

Eiður Þór Árnason skrifar
Einhverjar tafir urðu á umferð.
Einhverjar tafir urðu á umferð. Vegagerðin

Búið er að opna fyrir umferð að nýju á Breiðholtsbrú til austurs og vesturs eftir að bilun kom upp í umferðarljósum. Einnig var lokað frá Reykjanesbraut upp á Breiðholtsbrú í norðurátt að miðbæ og af Breiðholtsbraut í suðurátt til Hafnarfjarðar. Einnig var lokað frá Dalvegi inn á Nýbýlaveg. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni en umferðarljós á gatnamótunum voru á tímabili óvirk. Vegagerðin bað ökumenn um að sýna aðgát á svæðinu við þessar aðstæður en áður hafði verið greint frá því að bilunin væri að valda umferðartöfum.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gaf út að búast mætti við umferðartöfum vegna bilunarinnar. Ökumenn voru minntir á að fylgja umferðarmerkjum á staðnum.

Þá lagði lögreglan til að ökumenn skoðuðu að breyta ferðaáætlun sinni ef fyrirhugað væri að aka um umrætt svæði.

Tilkynnt var upp úr hádegi að unnið væri að viðgerð.Vegagerðin
Á vettvangi síðdegis í dag. Vegagerðin

Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um opnun. Þá var fyrirsögn breytt.

Umferð Kópavogur Reykjavík

Tengdar fréttir

Óvirk umferðarljós valda töfum

Umferðarljós á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Nýbýlavegar, á og við brúnna yfir Reykjanesbraut, eru óvirk og óvíst hversu lengi viðgerð mun standa yfir. Sama gildir um umferðarljósin á gatnamótum Nýbýlavegar, Dalvegar og Skemmuvegar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið