Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Eiður Þór Árnason skrifar 3. september 2026 15:11 Einhverjar tafir urðu á umferð. Vegagerðin Búið er að opna fyrir umferð að nýju á Breiðholtsbrú til austurs og vesturs eftir að bilun kom upp í umferðarljósum. Einnig var lokað frá Reykjanesbraut upp á Breiðholtsbrú í norðurátt að miðbæ og af Breiðholtsbraut í suðurátt til Hafnarfjarðar. Einnig var lokað frá Dalvegi inn á Nýbýlaveg. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni en umferðarljós á gatnamótunum voru á tímabili óvirk. Vegagerðin bað ökumenn um að sýna aðgát á svæðinu við þessar aðstæður en áður hafði verið greint frá því að bilunin væri að valda umferðartöfum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gaf út að búast mætti við umferðartöfum vegna bilunarinnar. Ökumenn voru minntir á að fylgja umferðarmerkjum á staðnum. Þá lagði lögreglan til að ökumenn skoðuðu að breyta ferðaáætlun sinni ef fyrirhugað væri að aka um umrætt svæði. Tilkynnt var upp úr hádegi að unnið væri að viðgerð.Vegagerðin Á vettvangi síðdegis í dag. Vegagerðin Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um opnun. Þá var fyrirsögn breytt. Umferð Kópavogur Reykjavík Tengdar fréttir Óvirk umferðarljós valda töfum Umferðarljós á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Nýbýlavegar, á og við brúnna yfir Reykjanesbraut, eru óvirk og óvíst hversu lengi viðgerð mun standa yfir. Sama gildir um umferðarljósin á gatnamótum Nýbýlavegar, Dalvegar og Skemmuvegar. 3. september 2026 13:46 Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Innlent Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Innlent Fleiri fréttir Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Loka fyrir umferð vegna bilunar í umferðarljósum Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sjá meira