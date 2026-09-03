Innlent

Fegursta flug­vél Ís­lands rifin

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hekla Aurora var ein þriggja 757-flugvéla sem Icelandair lét mála í sérlitum.
Hekla Aurora var ein þriggja 757-flugvéla sem Icelandair lét mála í sérlitum. Facebook/Air Plus News

Niðurrif Boeing 757-þotunnar Heklu Auroru, eða Norðurljósaþotunnar, er hafið. Flugáhugamenn sögðu margir þotuna eina fegurstu flugvél heims en hún flaug sitt síðasta flug í október síðastliðnum. 

Icelandair lét mála hana í litum norðurljósanna fyrir rúmum áratug og fyrir það hlaut hún frægð innan alþjóðlega flugheimsins. Hér að neðan má sjá myndband en unnið er að því að rífa vélina. 

Hekla Aurora lauk ferli sínum hjá Icelandair með sérstöku kveðjuflugi frá Reykjavíkurflugvelli. 140 farþegar voru um borð í fluginu, þar af 70 erlendir gestir sem gerðu sér margir ferð til Íslands í þeim tilgangi að fljúga með þotunni. 

Einn farþega kveðjuflugsins árið 2025 var Kristján Már Unnarsson fréttamaður.

Hér í spilaranum að neðan má sjá brot úr kvöldfréttum frá því í fyrra. 

Hún var elsta flugvél Icelandair, eða 32 ára gömul. Hún var fyrst í þjónustu spænska flugfélagsins Iberia. Til Icelandair kom hún árið 2004. Í lok árs 2014 var hún máluð í litum norðurljósanna og lýsing um borð jafnframt endurhönnuð í sama stíl.

Sjá einnig: Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykja­vík

757-þoturnar hafa hver af annarri verið að víkja fyrir nýrri gerðum flugvéla hjá Icelandair, fyrst fyrir Boeing 737 Max-þotum og núna fyrir Airbus A321-þotum. 

Icelandair fékk fyrstu 757-þotuna árið 1990 og hafa þær því núna verið í þjónustu félagsins í 36 ár, lengur en nokkur önnur tegund. Ráðamenn félagsins hafa gert ráð fyrir að hætta rekstri hennar eftir sumarið 2027. 

Flug Icelandair

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