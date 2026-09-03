Fegursta flugvél Íslands rifin Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. september 2026 18:45 Hekla Aurora var ein þriggja 757-flugvéla sem Icelandair lét mála í sérlitum. Facebook/Air Plus News Niðurrif Boeing 757-þotunnar Heklu Auroru, eða Norðurljósaþotunnar, er hafið. Flugáhugamenn sögðu margir þotuna eina fegurstu flugvél heims en hún flaug sitt síðasta flug í október síðastliðnum. Icelandair lét mála hana í litum norðurljósanna fyrir rúmum áratug og fyrir það hlaut hún frægð innan alþjóðlega flugheimsins. Hér að neðan má sjá myndband en unnið er að því að rífa vélina. Hekla Aurora lauk ferli sínum hjá Icelandair með sérstöku kveðjuflugi frá Reykjavíkurflugvelli. 140 farþegar voru um borð í fluginu, þar af 70 erlendir gestir sem gerðu sér margir ferð til Íslands í þeim tilgangi að fljúga með þotunni. Einn farþega kveðjuflugsins árið 2025 var Kristján Már Unnarsson fréttamaður. Hér í spilaranum að neðan má sjá brot úr kvöldfréttum frá því í fyrra. Hún var elsta flugvél Icelandair, eða 32 ára gömul. Hún var fyrst í þjónustu spænska flugfélagsins Iberia. Til Icelandair kom hún árið 2004. Í lok árs 2014 var hún máluð í litum norðurljósanna og lýsing um borð jafnframt endurhönnuð í sama stíl. Sjá einnig: Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykjavík 757-þoturnar hafa hver af annarri verið að víkja fyrir nýrri gerðum flugvéla hjá Icelandair, fyrst fyrir Boeing 737 Max-þotum og núna fyrir Airbus A321-þotum. Icelandair fékk fyrstu 757-þotuna árið 1990 og hafa þær því núna verið í þjónustu félagsins í 36 ár, lengur en nokkur önnur tegund. Ráðamenn félagsins hafa gert ráð fyrir að hætta rekstri hennar eftir sumarið 2027. Flug Icelandair Tengdar fréttir Flugnördar heims kveðja fegurstu flugvél Íslands Það er fullyrt að hún sé fegursta flugvél í heimi. Og hún er heimsfræg meðal flugnörda, sem flykktust til Íslands úr öllum heimshornum til að kveðja hana í dag. 12. október 2025 22:12 Boeing 757-þotan lifir lengur hjá Loftleiðum Flugáhugamenn hrukku margir í kút þegar Icelandair tilkynnti fyrir helgi að félagið myndi um næstu áramót hætta rekstri einnar ástsælustu flugvélar Íslendinga, Boeing 757-þotunnar. Flugnördar þurfa þó ekki að örvænta því líklegt er að þotan fái framhaldslíf hjá systurfélaginu Loftleiðum. 19. maí 2026 22:55 Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Innlent Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Innlent Fleiri fréttir Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Loka fyrir umferð vegna bilunar í umferðarljósum Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sjá meira