Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Eiður Þór Árnason skrifar 3. september 2026 21:02 Einn var í fangaklefa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á níunda tímanum. Vísir/vilhelm Lögreglu var tilkynnt um að maður með bakpoka hefði komið óboðinn inn í íbúð og reynt að komast inn á baðherbergi sem húsráðandi var á. Einstaklingurinn komst ekki inn á baðherbergið þar sem hurðin var læst og hljóp í kjölfarið í burtu og yfirgaf íbúðina. Hann fannst ekki eftir leit. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en málið kom inn á borð lögreglustöðvar sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Ekki eru veittar frekari upplýsingar um atvikið. Þá sinnti önnur lögreglustöð eldsvoða á endurvinnslustöð. Haft er eftir starfsmanni hennar að lítið sem ekkert tjón hafi hlotist af brunanum. Eldsupptök eru sögð óljós en talið er mögulegt að eldur hafi kviknað út frá rafhlöðu. Lögreglu var einnig tilkynnt um umferðarslys þar sem bifreið var ekið inn í hlið annarrar bifreiðar. Loftpúðar sprungu út í annarri þeirra og hugðust ökumenn leita sér sjálfir læknisaðstoðar, að sögn lögreglu. Lögreglumál Samgönguslys Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Fleiri fréttir Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Sjá meira