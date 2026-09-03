Innlent

Ruddist inn í í­búð og reyndi að komast inn á upp­tekið bað­her­bergið

Eiður Þór Árnason skrifar
Einn var í fangaklefa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á níunda tímanum.
Einn var í fangaklefa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á níunda tímanum. Vísir/vilhelm

Lögreglu var tilkynnt um að maður með bakpoka hefði komið óboðinn inn í íbúð og reynt að komast inn á baðherbergi sem húsráðandi var á. Einstaklingurinn komst ekki inn á baðherbergið þar sem hurðin var læst og hljóp í kjölfarið í burtu og yfirgaf íbúðina. Hann fannst ekki eftir leit.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en málið kom inn á borð lögreglustöðvar sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Ekki eru veittar frekari upplýsingar um atvikið.

Þá sinnti önnur lögreglustöð eldsvoða á endurvinnslustöð. Haft er eftir starfsmanni hennar að lítið sem ekkert tjón hafi hlotist af brunanum. Eldsupptök eru sögð óljós en talið er mögulegt að eldur hafi kviknað út frá rafhlöðu.

Lögreglu var einnig tilkynnt um umferðarslys þar sem bifreið var ekið inn í hlið annarrar bifreiðar. Loftpúðar sprungu út í annarri þeirra og hugðust ökumenn leita sér sjálfir læknisaðstoðar, að sögn lögreglu.

Lögreglumál Samgönguslys

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