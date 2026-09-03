Reykjavíkurborg ætlar að gefa uppbyggingaraðilum meira svigrúm til að ákveða stærð og herbergjafjölda íbúða og draga úr kröfum um verslun og þjónustu á jarðhæðum. Samfylkingin segir breytingarnar veikja skipulagsramma borgarinnar og geta gert áætlanir um innviði ómarkvissar.
Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti breytingarnar með fimm atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins gegn tveimur atkvæðum Samfylkingarinnar.
Framvegis á almennt ekki að setja bindandi hlutfallsviðmið um stærð eða herbergjafjölda íbúða á einstökum byggingarreitum nema sérstakar skipulagslegar eða félagslegar ástæður séu fyrir því.
Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs segir að stíf viðmið geti orðið úrelt þegar mörg ár líða frá gerð skipulags þar til framkvæmdir hefjast. Á þeim tíma geti eftirspurn, efnahagsástand, lánareglur og mat á húsnæðisþörf breyst.
Sviðið leggur þó áherslu á að viðmið verði áfram nauðsynleg þegar ný skólahverfi og stærri hverfishlutar eru skipulögð. Borgin þurfi að geta áætlað þörf fyrir skóla, samgöngur og aðra þjónustu. Þar er meðal annars bent á að tvær 50 fermetra íbúðir geti haft svipuð áhrif á skólaþörf og ein 100 fermetra íbúð, en fleiri íbúðir geti aukið umferð og þörf fyrir bílastæði.
Kröfur um verslun eða þjónustu á jarðhæðum eiga jafnframt aðeins að vera settar þar sem staðsetning, raunhæf eftirspurn og skipulagsmarkmið gefa tilefni til. Sviðið telur að sums staðar kunni að hafa verið gert ráð fyrir of miklu atvinnurými. Á stærri uppbyggingarsvæðum á þó áfram að tryggja rými fyrir nærþjónustu og virkar jarðhæðir á réttum stöðum.
Samfylkingin og áheyrnarfulltrúi Vinstrisins segja breytingarnar fela í sér að vald yfir þróun hverfa sé fært til markaðarins. Samsetning íbúða ráði miklu um þörf fyrir skóla, íþróttamannvirki, veitur og samgöngur og því geti minni stýring torveldað áætlanagerð.
Þau vara einnig við því að verði atvinnurými á jarðhæðum gefið upp of snemma geti hverfisbakarí, verslun, kaffihús og önnur nærþjónusta átt erfitt með að verða til síðar. Íbúðir á jarðhæðum við umferðarþungar götur geti auk þess boðið upp á lakari búsetugæði og skapað dauða götumynd.