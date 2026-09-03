Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 3. september 2026 09:51 Blóm, kerti og krossar við slysstað á Krýsuvíkurvegi. Vísir/Anton Brink Móðir Hönnuh Jane Large írsku stelpunnar sem lést í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags minnist dóttur sinnar í athugasemd til Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetanum fyrir sýndan samhug. Greint var frá því í gær að erlenda stúlkan sem lést ásamt tveimur ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkurvegi hafi verið hin átján ára gamla Hannah Jane Large. Hannah hefði orðið nítján ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og er von á foreldrum hennar hingað til landsins. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér. Halla Tómasdóttir forseti Íslands skrifaði færslu um slysið á dögunum þar sem hún sagði að hugur sinn væri hjá fjölskyldum og vinum ungmennanna sem létust. Sam Large móðir Hönnuh þakkar Höllu fyrir kveðjuna. „Þakka þér fyrir yfirlýsinguna. Dóttir mín, Hannah frá Írlandi, var eitt af fórnarlömbum þessa harmleiks. Hún varð ástfangin af landinu ykkar, hún elskaði fólkið og síðustu dagar hennar voru þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það er eina huggunin sem við höfum og höldum í. Við töluðum við hana þetta kvöld og hún var uppfull af gleði. Það er hörmulegt að hún skilji bróður sinn og okkur eftir.“ Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi Tengdar fréttir Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Minningarstundir verða haldnar í dag í Lágafells- og Háteigskirkju vegna ungmenna sem létust í bílslysinu við Krýsuvíkurveg. Prófastur segir mikilvægt að halda vel utan um hvort annað á svo erfiðum tímum. Fjölmargir eigi um sárt að binda. 2. september 2026 14:02 Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Innlent NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Erlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Erlent Fleiri fréttir Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Sjá meira