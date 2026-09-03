Innlent

Minnist dóttur sinnar sem lést á Ís­landi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Blóm, kerti og krossar við slysstað á Krýsuvíkurvegi.
Blóm, kerti og krossar við slysstað á Krýsuvíkurvegi. Vísir/Anton Brink

Móðir Hönnuh Jane Large írsku stelpunnar sem lést í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags minnist dóttur sinnar í athugasemd til Höllu Tómasdóttur forseta Íslands. Þar þakkar hún forsetanum fyrir sýndan samhug.

Greint var frá því í gær að erlenda stúlkan sem lést ásamt tveimur ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkurvegi hafi verið hin átján ára gamla Hannah Jane Large. Hannah hefði orðið nítján ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og er von á foreldrum hennar hingað til landsins. Þau komu því á framfæri við fréttastofu að hún hafi verið afar hamingjusöm á Íslandi og spennt fyrir því að dvelja hér.

Halla Tómasdóttir forseti Íslands skrifaði færslu um slysið á dögunum þar sem hún sagði að hugur sinn væri hjá fjölskyldum og vinum ungmennanna sem létust. Sam Large móðir Hönnuh þakkar Höllu fyrir kveðjuna.

„Þakka þér fyrir yfirlýsinguna. Dóttir mín, Hannah frá Írlandi, var eitt af fórnarlömbum þessa harmleiks. Hún varð ástfangin af landinu ykkar, hún elskaði fólkið og síðustu dagar hennar voru þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það er eina huggunin sem við höfum og höldum í. Við töluðum við hana þetta kvöld og hún var uppfull af gleði. Það er hörmulegt að hún skilji bróður sinn og okkur eftir.“

Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi

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