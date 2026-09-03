Framtíð skíðasvæðisins í Skálafelli er á ný komin á borð sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verður beðin um að taka afstöðu til þess hvort endurskoða eigi samkomulag um uppbyggingu svæðisins frá árinu 2018.
Þetta kemur fram í fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá 19. ágúst sem lögð var fyrir borgarráð í dag.
Samstarfsnefndin samþykkti að óska eftir umræðu og formlegri ákvörðun stjórnar SSH um hvort endurskoða eigi samkomulag sveitarfélaganna, þar á meðal framkvæmdaáætlun og fjárhæðir. Engin ákvörðun hefur því verið tekin um að hætta við uppbyggingu Skálafells.
Af fundargerðinni má þó ráða að ólíkar áherslur séu meðal sveitarfélaganna.
Fulltrúi Seltjarnarness vísaði til þess að kostnaður við fyrirhugaða uppbyggingu í Skálafelli gæti numið nokkrum milljörðum króna og vildi að áformin yrðu tekin til gagngerrar endurskoðunar áður en lengra yrði haldið.
Fulltrúi Mosfellsbæjar lagði aftur á móti áherslu á að staðið yrði við samkomulagið frá 2018 og skíðasvæðið opnað á ný eins fljótt og unnt væri.
Ekki fylgir sundurliðuð kostnaðaráætlun vegna Skálafells fundargerðinni.
Sex sveitarfélög undirrituðu árið 2018 samkomulag um endurnýjun skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli. Þar var meðal annars gert ráð fyrir endurnýjun stólalyftu og snjóframleiðslu í Skálafelli.
Samkvæmt framtíðarsýn skíðasvæðanna átti stólalyftan að koma árið 2023 og snjóframleiðsla að hefjast árið 2025. Hvorugt hefur gengið eftir.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað í Bláfjöllum en framkvæmdir í Skálafelli hafa setið á hakanum og svæðið verið lokað undanfarin ár. Vísir fjallaði um málið í febrúar 2025, þegar hópurinn Opnum Skálafell sakaði sveitarfélögin um að hlaupast undan gefnum loforðum.
Á fundi samstarfsnefndarinnar í ágúst var jafnframt samþykkt að verja allt að 15 milljónum króna í drenlagnir í Bláfjöllum og allt að tíu milljónum í undirbúning snjóframleiðslu þar.
Málið er nú komið til stjórnar SSH sem þarf að ákveða hvort samkomulagið frá 2018 standi óbreytt eða verði endurskoðað.