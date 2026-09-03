Innlent

Með um­töluð sím­töl og skila­boð á sínu borði

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir stofnunina hafa fengið ábendingar eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um síðustu helgi sem gætu orðið til þess að úthringingar verði skoðaðar.
Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar segir stofnunina hafa fengið ábendingar eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um síðustu helgi sem gætu orðið til þess að úthringingar verði skoðaðar. Vísir/Mynd úr safni

Ábendingar og kvartanir hafa borist Persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun um hvert framhaldið verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, sms og tölvupósta til einstaklinga.

Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir stofnunina ætla að leyfa fleiri ábendingum að berast áður en ákveðið verður hvort og þá hvernig málin verða tekin til frekari skoðunar.

„Nokkrum dögum fyrir kosningarnar fóru okkur að berast ábendingar um óumbeðin fjarskipti og við fundum okkur knúin til þess að setja ábendingu um það á vefsíðuna okkar,“ segir Helga.

Helga segir Persónuvernd jafnframt hafa unnið með öðrum aðilum innan stjórnkerfisins að því að upplýsa almenning um hvað væri heimilt og hvað ekki.

„Svo koma kosningarnar og í framhaldi af því erum við að fá  fleiri ábendingar og einhverjar kvartanir eru að skila sér til okkar.“

Ábendingar um fleiri en einn aðila

Helga segir ábendingarnar sem borist hafa eftir kosningarnar ekki allar varða sömu aðila og áður hafði verið bent á.

„Þetta eru ábendingar um alls kyns hluti og ekki þá sömu. Við erum í rauninni að fá  ábendingar frá fleiri aðilum.“

Persónuvernd hefur ekki gefið upp hvaða einstaklinga, samtök eða aðila ábendingarnar varða.

Símtöl, SMS og tölvupóstar án samþykkis

Helga segir ábendingarnar fyrst og fremst lúta að óumbeðnum fjarskiptum.

„Þetta er spurning um það hvort fólk sé að fá símtöl, SMS og tölvupósta án þess að hafa óskað eftir því, án þess að hafa samþykkt það og slíkt.“

Persónuvernd birti á vef sínum 27. ágúst ábendingu vegna vinnslu persónuupplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.

Frétt af vefsíðu Persónuverndar. Vísir

Helga segir meðal annars mikilvægt að fólki sé ljóst hver standi að baki slíkum samskiptum og að einstaklingar eigi kost á að andmæla þeim.

„Það þarf að vera upplýst hvaðan þessi símtöl eru að koma og varðveittur kostur á andmælum.“

Ákvörðun á næstu dögum

Persónuvernd hyggst nú meta umfang þeirra ábendinga og kvartana sem berast áður en ákveðið verður hvort tilefni sé til frekari aðgerða.

„Ég hugsa að það verði bara tekin ákvörðun um það hratt í næstu viku.“

Helga segir að þeir sem vilji koma ábendingum á framfæri við Persónuvernd geti sent þær á netfangið postur@personuvernd.is.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Persónuvernd

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