Ábendingar og kvartanir hafa borist Persónuvernd vegna nýliðinnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Tekin verður ákvörðun um hvert framhaldið verður á næstu dögum. Ábendingarnar varða símhringingar, sms og tölvupósta til einstaklinga.
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir stofnunina ætla að leyfa fleiri ábendingum að berast áður en ákveðið verður hvort og þá hvernig málin verða tekin til frekari skoðunar.
„Nokkrum dögum fyrir kosningarnar fóru okkur að berast ábendingar um óumbeðin fjarskipti og við fundum okkur knúin til þess að setja ábendingu um það á vefsíðuna okkar,“ segir Helga.
Helga segir Persónuvernd jafnframt hafa unnið með öðrum aðilum innan stjórnkerfisins að því að upplýsa almenning um hvað væri heimilt og hvað ekki.
„Svo koma kosningarnar og í framhaldi af því erum við að fá fleiri ábendingar og einhverjar kvartanir eru að skila sér til okkar.“
Helga segir ábendingarnar sem borist hafa eftir kosningarnar ekki allar varða sömu aðila og áður hafði verið bent á.
„Þetta eru ábendingar um alls kyns hluti og ekki þá sömu. Við erum í rauninni að fá ábendingar frá fleiri aðilum.“
Persónuvernd hefur ekki gefið upp hvaða einstaklinga, samtök eða aðila ábendingarnar varða.
Helga segir ábendingarnar fyrst og fremst lúta að óumbeðnum fjarskiptum.
„Þetta er spurning um það hvort fólk sé að fá símtöl, SMS og tölvupósta án þess að hafa óskað eftir því, án þess að hafa samþykkt það og slíkt.“
Persónuvernd birti á vef sínum 27. ágúst ábendingu vegna vinnslu persónuupplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Helga segir meðal annars mikilvægt að fólki sé ljóst hver standi að baki slíkum samskiptum og að einstaklingar eigi kost á að andmæla þeim.
„Það þarf að vera upplýst hvaðan þessi símtöl eru að koma og varðveittur kostur á andmælum.“
Persónuvernd hyggst nú meta umfang þeirra ábendinga og kvartana sem berast áður en ákveðið verður hvort tilefni sé til frekari aðgerða.
„Ég hugsa að það verði bara tekin ákvörðun um það hratt í næstu viku.“
Helga segir að þeir sem vilji koma ábendingum á framfæri við Persónuvernd geti sent þær á netfangið postur@personuvernd.is.