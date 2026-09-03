Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Birgir Olgeirsson skrifar 3. september 2026 13:18 Ýmis vandamál hafa komið upp við álagningu og innheimtu kílómetragjaldsins frá því það tók gildi um áramótin. Stjórnvöld vilja nú bregðast við þeim með lagabreytingum. Vilhelm Stjórnvöld vilja breyta lögum um kílómetragjald eftir reynsluna af fyrstu átta mánuðum kerfisins. Skuld fyrri eiganda á ekki lengur að geta stöðvað aðalskoðun bíls og Skatturinn á að fá skýrari heimild til að leiðrétta rangt reiknað gjald. Áformin voru birt í Samráðsgátt í gær. Lögin tóku gildi um áramótin og ná til allra ökutækja óháð orkugjafa. Gert er ráð fyrir að breytingarnar taki gildi 1. janúar 2027. Leiðrétti rangt reiknað gjald Skatturinn getur nú lækkað mánaðarlega kröfu sem augljóslega byggist á röngum upplýsingum. Ráðuneytið vill að stofnunin fái einnig skýra heimild til að lækka gjaldið eftir að lokauppgjör hefur farið fram. Vísir greindi frá því í júní að kerfisvilla hefði valdið því að fólk fékk kröfur vegna bíla sem það hafði þegar selt. Þá á ógreitt gjald fyrri eiganda ekki lengur að koma í veg fyrir að nýr eigandi geti farið með bílinn í aðalskoðun. Samkvæmt núgildandi lögum getur skoðunarstofa neitað að skoða bíl ef gjaldfallið kílómetragjald af honum er ógreitt. Bílar erlendis undan mánaðarlegum kröfum Skýra á að ekki skuli senda mánaðarlegar kröfur vegna bíla sem voru erlendis þegar lögin tóku gildi og hafa verið þar áfram. Bíleigandi kvartaði yfir slíkri innheimtu til umboðsmanns Alþingis í maí. Einnig stendur til að heimila bíleigendum að skrá nýja stöðu akstursmælis áður en 30 dagar eru liðnir frá síðustu skráningu. Námuökutæki, tilteknar beltabifreiðar og ökutæki sem eingöngu eru notuð innan flugvallarsvæða eiga að verða undanþegin gjaldinu. Undanþága björgunarsveita verður skýrð betur, en sveitirnar fengu reikninga í upphafi árs þrátt fyrir að eiga að vera undanþegnar. Ráðuneytið skoðar einnig hvort létt bifhjól eigi að verða undanþegin. Engin breyting er boðuð á upphæð kílómetragjaldsins. Frestur til að skila umsögn rennur út 16. september. Kílómetragjald Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Fleiri fréttir Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Sjá meira