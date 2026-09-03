Innlent

Skuld fyrri eig­anda stöðvi ekki skoðun bíls

Birgir Olgeirsson skrifar
Ýmis vandamál hafa komið upp við álagningu og innheimtu kílómetragjaldsins frá því það tók gildi um áramótin. Stjórnvöld vilja nú bregðast við þeim með lagabreytingum.
Ýmis vandamál hafa komið upp við álagningu og innheimtu kílómetragjaldsins frá því það tók gildi um áramótin. Stjórnvöld vilja nú bregðast við þeim með lagabreytingum. Vilhelm

Stjórnvöld vilja breyta lögum um kílómetragjald eftir reynsluna af fyrstu átta mánuðum kerfisins. Skuld fyrri eiganda á ekki lengur að geta stöðvað aðalskoðun bíls og Skatturinn á að fá skýrari heimild til að leiðrétta rangt reiknað gjald.

Áformin voru birt í Samráðsgátt í gær. Lögin tóku gildi um áramótin og ná til allra ökutækja óháð orkugjafa. Gert er ráð fyrir að breytingarnar taki gildi 1. janúar 2027.

Leiðrétti rangt reiknað gjald

Skatturinn getur nú lækkað mánaðarlega kröfu sem augljóslega byggist á röngum upplýsingum. Ráðuneytið vill að stofnunin fái einnig skýra heimild til að lækka gjaldið eftir að lokauppgjör hefur farið fram.

Vísir greindi frá því í júní að kerfisvilla hefði valdið því að fólk fékk kröfur vegna bíla sem það hafði þegar selt.

Þá á ógreitt gjald fyrri eiganda ekki lengur að koma í veg fyrir að nýr eigandi geti farið með bílinn í aðalskoðun. Samkvæmt núgildandi lögum getur skoðunarstofa neitað að skoða bíl ef gjaldfallið kílómetragjald af honum er ógreitt.

Bílar erlendis undan mánaðarlegum kröfum

Skýra á að ekki skuli senda mánaðarlegar kröfur vegna bíla sem voru erlendis þegar lögin tóku gildi og hafa verið þar áfram. Bíleigandi kvartaði yfir slíkri innheimtu til umboðsmanns Alþingis í maí.

Einnig stendur til að heimila bíleigendum að skrá nýja stöðu akstursmælis áður en 30 dagar eru liðnir frá síðustu skráningu. Námuökutæki, tilteknar beltabifreiðar og ökutæki sem eingöngu eru notuð innan flugvallarsvæða eiga að verða undanþegin gjaldinu.

Undanþága björgunarsveita verður skýrð betur, en sveitirnar fengu reikninga í upphafi árs þrátt fyrir að eiga að vera undanþegnar. Ráðuneytið skoðar einnig hvort létt bifhjól eigi að verða undanþegin.

Engin breyting er boðuð á upphæð kílómetragjaldsins. Frestur til að skila umsögn rennur út 16. september.

Kílómetragjald Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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