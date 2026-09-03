Þjófnaður í þremur verslunum

Tilkynnt var um þjófnað í verslun á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 17 til 5 í morgun. Í dagbók lögreglu kemur fram að lögreglumenn á þremur stöðvum, 1, 3 og 4, hafi verið tilkynnt um þjófnað í verslun. Í öllum tilvikum var málið leyst með vettvangskýrslu.
Ekki kemur fram nánari staðsetning en lögregla á stöð 1 sinnir verkefnum í Austurbær-Miðbær-Vesturbær-Seltjarnarnes, stöð 3 í Kópavogi og Breiðholti og stöð 4 í Grafarvogi-Mosfellsbær-Árbær.
Þá kemur fram í dagbók að lögregla hafi brugðist við vegna boða frá reykskynjara og það hafi reynst vera eldur á staðnum. Í dagbók kemur fram að klukkustund síðar hafi slökkvistarfi verið lokið og engan sakaði.
Í dagbók kemur fram að einn gisti í fangageymslu og að 60 mál hafi verið skráð í kerfi lögreglu frá 17 til fimm.
Lögregla hafði einnig, að vanda, afskipti af ökumönnum. Einn var stöðvaður grunaður um akstur undir áhrifum. Í dagbók kemur fram að ökumaðurinn hafði ekið gegn rauðu ljósi og var með vímuefni meðferðis. Hann var sviptur ökuréttindum og við leit í bifreið hans fundust þá einnig meint fíkniefni.